Cuándo llega el tormentón que apagará el verano y traerá un vendaval de ráfagas al AMBA

image Tormentón en el AMBA

El punto de quiebre: ráfagas y bajón térmico

El cambio radical de circulación atmosférica se sentirá con fuerza a partir del jueves 5. El ingreso del frente frío dejará atrás las temperaturas de verano para dar paso a una jornada sumamente inestable. Se esperan vientos intensos del sudeste con ráfagas de entre 40 y 50 km/h, acompañados de lluvias y chaparrones a lo largo de todo el día. Las temperaturas máximas caerán abruptamente y apenas alcanzarán los 24 o 25 °C.

El viernes 6 mantendrá un panorama muy similar: continuará el ambiente ventoso, las precipitaciones aisladas y las marcas térmicas seguirán bajando, ubicándose en un rango general de 17 °C de mínima y 23 °C de máxima.

Alerta por la crecida del Río de la Plata

Uno de los datos más preocupantes que señala el informe de Meteored es el impacto que tendrá este cambio de circulación en la costa. Los fuertes y persistentes vientos del sudeste derivarán en una importante crecida del Río de la Plata durante la segunda mitad del jueves y a lo largo de todo el viernes. Se estima que las pleamares superarán los 3 metros de altura en los puertos del AMBA.

La inestabilidad y los vientos continuarán durante el sábado, manteniendo el clima fresco. Recién para el domingo 8 se proyecta una contundente mejora de las condiciones, con vientos mucho más débiles, cielo parcialmente nublado y sin pronóstico a la vista de nuevas precipitaciones.