Cuándo llega el tormentón que apagará el verano y traerá un vendaval de ráfagas al AMBA
Tras unos días de intenso calor, un fuerte frente frío cambiará el clima. Se espera el tormentón, brusco descenso de temperatura y crecida del Río de la Plata.
El inicio del mes del otoño meteorológico se presentó con condiciones bien veraniegas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero el escenario está a punto de dar un giro drástico por un tormentón. Las altas temperaturas serán seguidas de un fuerte bajón térmico, vendavales y precipitaciones.
Según un informe elaborado por el especialista Christian Garavaglia y publicado en el portal Meteored, esta primera semana de marzo mostrará un gran dinamismo.
El último round del calor
Antes del cambio de tiempo, la región experimentará sus últimos días de calor agobiante. Tras un arranque de semana despejado, para el miércoles 4 se prevé el pico máximo de temperatura, con valores que oscilarán entre los 32 y 34 °C.
Sin embargo, el clima comenzará a inestabilizarse rápidamente. Hacia la tarde y la noche del mismo miércoles, no se descartan chaparrones aislados que servirán como antesala a la llegada de un intenso frente frío.
El punto de quiebre: ráfagas y bajón térmico
El cambio radical de circulación atmosférica se sentirá con fuerza a partir del jueves 5. El ingreso del frente frío dejará atrás las temperaturas de verano para dar paso a una jornada sumamente inestable. Se esperan vientos intensos del sudeste con ráfagas de entre 40 y 50 km/h, acompañados de lluvias y chaparrones a lo largo de todo el día. Las temperaturas máximas caerán abruptamente y apenas alcanzarán los 24 o 25 °C.
El viernes 6 mantendrá un panorama muy similar: continuará el ambiente ventoso, las precipitaciones aisladas y las marcas térmicas seguirán bajando, ubicándose en un rango general de 17 °C de mínima y 23 °C de máxima.
Alerta por la crecida del Río de la Plata
Uno de los datos más preocupantes que señala el informe de Meteored es el impacto que tendrá este cambio de circulación en la costa. Los fuertes y persistentes vientos del sudeste derivarán en una importante crecida del Río de la Plata durante la segunda mitad del jueves y a lo largo de todo el viernes. Se estima que las pleamares superarán los 3 metros de altura en los puertos del AMBA.
La inestabilidad y los vientos continuarán durante el sábado, manteniendo el clima fresco. Recién para el domingo 8 se proyecta una contundente mejora de las condiciones, con vientos mucho más débiles, cielo parcialmente nublado y sin pronóstico a la vista de nuevas precipitaciones.
