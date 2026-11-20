Cambió el pronóstico del tiempo y el tormentón de hielo pasó a ser una galerna borrascosa en Buenos Aires
El pronóstico del tiempo anticipa que tras el tormentón de este viernes, las temperaturas treparán hasta los 27 grados durante el sábado y el domingo.
Una nueva actualización del pronóstico del tiempo modificó por completo el panorama meteorológico previsto para Buenos Aires: el anunciado tormentón de hielo dio paso a una galerna borrascosa que traerá chaparrones aislados este viernes 20 de noviembre, pero que finalmente desembocará en un marcado ascenso térmico con calor durante el fin de semana largo.
A qué hora llueve hoy viernes 20 de noviembre y cuándo mejora
Durante la jornada de este viernes, la inestabilidad se concentrará entre el mediodía y el cierre de la tarde en la Ciudad y el Conurbano, con vientos moderados rotando al oeste y suroeste (ráfagas de hasta 33 km/h):
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Mediodía y tarde (12:00 a 18:00 horas): se esperan chubascos tormentosos y lluvias débiles intermitentes, con picos de actividad eléctrica hacia las 12:00, las 14:00 y las 17:00 horas. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados (con sensación térmica de 26° cerca de las 11:00).
Noche (desde las 19:00 horas): cesan las precipitaciones y comienza a despejarse el cielo en todo el Área Metropolitana, cerrando la jornada con clima agradable y marcas térmicas en torno a los 20 y 22 grados.
Cómo seguirá el pronóstico del tiempo y el calor durante el fin de semana largo
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Una vez superado el frente inestable de este viernes, el fin de semana largo se presentará mayormente soleado y con ambiente cálido para disfrutar al aire libre en Buenos Aires:
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Sábado 21 de noviembre: jornada con cielo parcialmente nublado y un importante salto térmico que llevará la máxima hasta los 27 grados por la tarde (mínima de 18°). Solo se prevén algunas lluvias muy débiles y aisladas entre las 17:00 y las 20:00 horas (apenas 0,1 a 0,3 mm), despejándose nuevamente hacia la noche.
Domingo 22 de noviembre: regresará el pleno sol desde la mañana con intervalos de nubes y claros hacia la tarde, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 26 grados de máxima, consolidando el buen tiempo en toda la región.
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