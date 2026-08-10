Cambió el pronóstico del tiempo, se apaga el frío y se viene una jornada con casi 20 grados de máxima

El alivio frente al frío y el aumento de la temperatura

De acuerdo con los datos meteorológicos actualizados, el calor no llegará de golpe, pero los registros irán en un constante y firme ascenso hacia el fin de semana. Tras un comienzo de semana con mañanas heladas, el clima comenzará a estabilizarse con cielos que alternarán nubes y claros.