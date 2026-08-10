Cambió el pronóstico del tiempo, se apaga el frío y se viene una jornada con casi 20 grados de máxima
El nuevo pronóstico del tiempo anuncia que las bajas temperaturas comienzan a ceder. Se espera menos frío y un clima mucho más agradable en la ciudad.
El avance de la semana traerá un esperado alivio para todos los ciudadanos. Según el último pronóstico del tiempo, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente tras varias jornadas heladas. El termómetro marcará un progresivo aumento de la temperatura, dejando atrás las peores marcas invernales.}
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El alivio frente al frío y el aumento de la temperatura
De acuerdo con los datos meteorológicos actualizados, el calor no llegará de golpe, pero los registros irán en un constante y firme ascenso hacia el fin de semana. Tras un comienzo de semana con mañanas heladas, el clima comenzará a estabilizarse con cielos que alternarán nubes y claros.
- Lunes 17 y martes 18 de agosto: Se mantendrán las mañanas muy frescas, con mínimas que llegarán a los 4°C el martes, pero las tardes ofrecerán nubes y claros con vientos moderados del sur.
- Miércoles 19 de agosto: Será el amanecer más crudo de esta etapa, con apenas 3°C de mínima, aunque por la tarde el termómetro trepará hasta los 14°C.
- Jueves 20 a sábado 22 de agosto: La tendencia cambia definitivamente. Las máximas se ubicarán gradualmente entre los 13°C y 17°C, preparando el terreno para un cierre de semana ideal con vientos del oeste y cielo parcialmente nuboso.
- Domingo 23 de agosto: Se espera que sea la jornada más agradable. Con un clima parcialmente nuboso, se aguarda que la temperatura alcance los 19 grados de máxima, rozando los ansiados 20 grados y brindando un clima ideal para disfrutar al aire libre.
De esta manera, las intensas olas de frío darán un respiro definitivo a la región, permitiendo guardar los abrigos más pesados durante las horas de la tarde.
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