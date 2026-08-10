Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 10 de agosto

Martes: Se espera un arranque de jornada con cielo despejado en la madrugada. Con el correr de las horas el panorama pasará a parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, volviendo a nublarse hacia la noche. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 3°C de mínima y los 12°C de máxima.

Miércoles: Será el día clave en materia de inestabilidad y la fecha señalada para el retorno de las lluvias. El SMN anticipa cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas especialmente concentradas durante la tarde y la noche. En cuanto a los registros, la amplitud térmica se achicará con 8°C de mínima y 11°C de máxima.

Jueves: El clima inestable se limitará a la mitad de la semana. Para esta jornada las condiciones tenderán a estabilizarse aunque con escasa presencia de sol, predominando el cielo mayormente nublado durante todo el día. Las temperaturas se moverán entre los 8°C y los 13°C.