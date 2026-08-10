Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 10 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana gélido, con buen clima pero bajas temperaturas en el AMBA.
Luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera un alerta amarillo por temperaturas extremas en la región, el organismo oficial dio a conocer el detalle de cómo evolucionarán las condiciones del clima a lo largo de los próximos días, marcados por mañanas heladas y el retorno de la inestabilidad hacia la mitad del periodo.
De esta maenra, el riguroso perfil invernal se consolida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el arranque de esta semana.
Así es como la semana arranca con buenas condiciones de tiempo durante el lunes y cielo algo nublado. Sin embargo, el frío se hará sentir con fuerza desde las primeras horas, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 3°C, mientras que la máxima no superará los 11°C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Martes: Se espera un arranque de jornada con cielo despejado en la madrugada. Con el correr de las horas el panorama pasará a parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, volviendo a nublarse hacia la noche. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 3°C de mínima y los 12°C de máxima.
Miércoles: Será el día clave en materia de inestabilidad y la fecha señalada para el retorno de las lluvias. El SMN anticipa cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas especialmente concentradas durante la tarde y la noche. En cuanto a los registros, la amplitud térmica se achicará con 8°C de mínima y 11°C de máxima.
Jueves: El clima inestable se limitará a la mitad de la semana. Para esta jornada las condiciones tenderán a estabilizarse aunque con escasa presencia de sol, predominando el cielo mayormente nublado durante todo el día. Las temperaturas se moverán entre los 8°C y los 13°C.
Viernes: El cierre de la semana laboral mantendrá un perfil típicamente invernal y gris, con el cielo cubierto de nubes y registros térmicos estables que se posicionarán entre los 8°C de mínima y una máxima de 14°C.
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