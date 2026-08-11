Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 11 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas con marcas térmicas bajas, mañanas frías y cielo mayormente nublado.
Tras las alertas de nivel amarillo emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a las bajas temperaturas que afectan a la región, las condiciones del clima continuarán marcadas por el frío invernal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De acuerdo con el pronóstico oficial, las marcas térmicas se mantendrán en rangos moderados a bajos, con la particularidad de que este miércoles regresarán las lluvias a la zona.
De esta manera, el martes se presenta como una jornada con cielo parcialmente nublado. Se espera un ambiente frío desde las primeras horas, con una temperatura mínima de 4°C y una máxima que alcanzará los 12°C.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Miércoles: El cielo transitará entre parcialmente nublado y nublado. Será el día desapacible de la semana, con probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde. Los registros térmicos se acotarán entre los 7°C de mínima y los 10°C de máxima.
Jueves: Las condiciones de nubosidad persistirán, presentándose el cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y completamente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C y los 12°C.
Viernes: El cielo se mantendrá cubierto de nubes a lo largo de toda la jornada, registrando un leve repunte en las marcas térmicas con una mínima de 8°C y una máxima de 14°C.
Sábado: El fin de semana comenzará con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a nublado por la tarde y la noche. La temperatura continuará en ascenso gradual, con una mínima de 9°C y una máxima de 15°C.
Domingo: Hacia el cierre del fin de semana se prevé cielo totalmente nublado, acompañado por un ambiente un poco más templado debido a una mínima de 12°C y una máxima que trepará hasta los 16°C.
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