Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 11 de agosto

Miércoles: El cielo transitará entre parcialmente nublado y nublado. Será el día desapacible de la semana, con probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde. Los registros térmicos se acotarán entre los 7°C de mínima y los 10°C de máxima.

Jueves: Las condiciones de nubosidad persistirán, presentándose el cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y completamente nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C y los 12°C.

Viernes: El cielo se mantendrá cubierto de nubes a lo largo de toda la jornada, registrando un leve repunte en las marcas térmicas con una mínima de 8°C y una máxima de 14°C.

Sábado: El fin de semana comenzará con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a nublado por la tarde y la noche. La temperatura continuará en ascenso gradual, con una mínima de 9°C y una máxima de 15°C.