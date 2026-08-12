Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 12 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas grises, con probabilidad de lluvias aisladas y registros térmicos típicos de pleno invierno en el AMBA.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico extendido para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), anticipando una semana marcada por la abundante nubosidad, marcas térmicas moderadas y algunas chances de lluvias aisladas hacia las tardes.
En la continuidad de la semana, el miércoles se presenta con cielo nublado con probabilidades de lluvias aisladas hacia la tarde. La temperatura se moverá entre los 7°C de mínima y los 12°C de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
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Jueves: Se repetirá un escenario similar al de la víspera, con cielo mayormente nublado y chances de precipitaciones aisladas por la tarde. Los registros térmicos se mantendrán estables, oscilando entre los 7°C y los 12°C.
Viernes: Condiciones de tiempo mayormente nublado durante toda la jornada, con una leve amplitud térmica que llevará la marca mínima a los 8°C y la máxima a los 14°C.
El tiempo para el fin de semana y el lunes feriado
De cara al fin de semana, el pronóstico anticipa un leve repunte en las temperaturas mínimas, acompañado por la continuidad de los cielos grises:
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Sábado: Jornada con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, desmejorando a nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas irán desde los 11°C hasta los 16°C.
Domingo: El cielo se mantendrá cubierto de nubes durante todo el día, con marcas térmicas que se ubicarán entre los 13°C y los 16°C.
Lunes (feriado): Para el cierre del fin de semana largo, el SMN prevé un cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, con mejoras parciales hacia la tarde y noche, cuando el cielo se presentará parcialmente nublado. Las temperaturas rondarán entre los 10°C de mínima y los 16°C de máxima.
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