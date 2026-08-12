Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 12 de agosto

Sábado: Jornada con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, desmejorando a nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas irán desde los 11°C hasta los 16°C.

Domingo: El cielo se mantendrá cubierto de nubes durante todo el día, con marcas térmicas que se ubicarán entre los 13°C y los 16°C.