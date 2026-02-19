Cambió el pronóstico: ¿habrá tormentón durante la movilización del paro general contra la Reforma Laboral?
No habrá tormentón en CABA. Solo se esperan lluvias débiles y lloviznas aisladas para este jueves de huelga. La máxima alcanzará los 26 grados.
Quienes se movilicen este jueves al Congreso en el marco del paro general impulsado por la CGT contra la Reforma Laboral pueden salir con algo más de tranquilidad: el temido "tormentón" que se preveía para la jornada finalmente se disipó.
Si bien las probabilidades de precipitaciones se mantienen altas, el volumen de agua esperado cayó drásticamente, transformando el temporal en apenas unas lloviznas aisladas.
El detalle del pronóstico para este jueves
De acuerdo con las últimas actualizaciones meteorológicas para este jueves 19 de febrero, la jornada se presentará mayormente nublada y templada, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que alcanzará los 26 grados.
Aunque el sistema marca un 90% de probabilidad de precipitaciones, el acumulado total estimado es de apenas 1.1 milímetros. El desglose horario confirma que el impacto del agua será mínimo durante las horas de mayor concentración en las calles:
-
Mediodía (12:00 a 14:00): El cielo estará cubierto. Se espera una probabilidad del 30% al 40% de "lluvia débil" (apenas 0.2 mm), con una temperatura de entre 25° y 26° y sensación térmica de 27°.
Tarde (15:00 a 17:00): Se mantendrán las condiciones de inestabilidad con lloviznas muy leves de hasta 0.4 mm y temperaturas estables en los 25 grados.
Vientos: Soplarán de manera constante desde el sector Sureste, con ráfagas moderadas que oscilarán entre los 10 y los 34 km/h durante la tarde.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico: cuándo llega el "tormentón" a CABA en medio de una fuerte alerta nacional
Mejora por la noche tras el tormentón y cómo sigue el fin de semana
Para el alivio de los manifestantes y los porteños que deban regresar a sus hogares en un día marcado por la falta de transporte público, las condiciones mejorarán hacia el final del día.
A partir de las 20:00 horas, el cielo comenzará a mostrar "nubes y claros", y para las 22:00 se espera un cielo despejado con un marcado descenso de la temperatura hasta los 21 grados hacia la medianoche.
De cara a los próximos días, el fin de semana promete buen tiempo: para el viernes y sábado se aguardan jornadas con nubosidad variable y máximas de 26 grados, mientras que el domingo el termómetro subirá levemente hasta los 27 grados, sin lluvias a la vista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario