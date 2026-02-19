Cambió el pronóstico: ¿habrá tormentón durante la movilización del paro general contra la Reforma Laboral?

Mejora por la noche tras el tormentón y cómo sigue el fin de semana

Para el alivio de los manifestantes y los porteños que deban regresar a sus hogares en un día marcado por la falta de transporte público, las condiciones mejorarán hacia el final del día.

A partir de las 20:00 horas, el cielo comenzará a mostrar "nubes y claros", y para las 22:00 se espera un cielo despejado con un marcado descenso de la temperatura hasta los 21 grados hacia la medianoche.

De cara a los próximos días, el fin de semana promete buen tiempo: para el viernes y sábado se aguardan jornadas con nubosidad variable y máximas de 26 grados, mientras que el domingo el termómetro subirá levemente hasta los 27 grados, sin lluvias a la vista.