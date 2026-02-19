MinutoUno

Cambió el pronóstico: ¿habrá tormentón durante la movilización del paro general contra la Reforma Laboral?

Sociedad

No habrá tormentón en CABA. Solo se esperan lluvias débiles y lloviznas aisladas para este jueves de huelga. La máxima alcanzará los 26 grados.

Puede haber tormentón en medio del paro general contra la Reforma Laboral

Puede haber tormentón en medio del paro general contra la Reforma Laboral

Quienes se movilicen este jueves al Congreso en el marco del paro general impulsado por la CGT contra la Reforma Laboral pueden salir con algo más de tranquilidad: el temido "tormentón" que se preveía para la jornada finalmente se disipó.

Si bien las probabilidades de precipitaciones se mantienen altas, el volumen de agua esperado cayó drásticamente, transformando el temporal en apenas unas lloviznas aisladas.

image

El detalle del pronóstico para este jueves

De acuerdo con las últimas actualizaciones meteorológicas para este jueves 19 de febrero, la jornada se presentará mayormente nublada y templada, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que alcanzará los 26 grados.

Aunque el sistema marca un 90% de probabilidad de precipitaciones, el acumulado total estimado es de apenas 1.1 milímetros. El desglose horario confirma que el impacto del agua será mínimo durante las horas de mayor concentración en las calles:

  • Mediodía (12:00 a 14:00): El cielo estará cubierto. Se espera una probabilidad del 30% al 40% de "lluvia débil" (apenas 0.2 mm), con una temperatura de entre 25° y 26° y sensación térmica de 27°.

  • Tarde (15:00 a 17:00): Se mantendrán las condiciones de inestabilidad con lloviznas muy leves de hasta 0.4 mm y temperaturas estables en los 25 grados.

  • Vientos: Soplarán de manera constante desde el sector Sureste, con ráfagas moderadas que oscilarán entre los 10 y los 34 km/h durante la tarde.

IMPORTANTE: Cambió el pronóstico: cuándo llega el "tormentón" a CABA en medio de una fuerte alerta nacional

Mejora por la noche tras el tormentón y cómo sigue el fin de semana

Para el alivio de los manifestantes y los porteños que deban regresar a sus hogares en un día marcado por la falta de transporte público, las condiciones mejorarán hacia el final del día.

A partir de las 20:00 horas, el cielo comenzará a mostrar "nubes y claros", y para las 22:00 se espera un cielo despejado con un marcado descenso de la temperatura hasta los 21 grados hacia la medianoche.

De cara a los próximos días, el fin de semana promete buen tiempo: para el viernes y sábado se aguardan jornadas con nubosidad variable y máximas de 26 grados, mientras que el domingo el termómetro subirá levemente hasta los 27 grados, sin lluvias a la vista.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas