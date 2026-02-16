Cambió el pronóstico de CABA: un abundoso tormentón de 15 horas sin parar tiene fecha de comienzo

A la mañana: A las 06:00 horas el clima empeorará, desatando una tormenta con 22° de temperatura. El momento de mayor caída de agua será hacia las 09:00, con un acumulado proyectado de 11 mm bajo condiciones de tormenta.

Al mediodía y la tarde: A partir de las 12:00 y durante las 15:00, el clima continuará inestable con lluvias débiles y marcas térmicas de 26° y 27° respectivamente. Se advierte además un índice de protección solar (FPS) muy alto para la media tarde, a pesar de la nubosidad.

El final: Las últimas precipitaciones débiles se darán hacia las 18:00 horas. Recién a las 21:00 horas el agua dará tregua de manera definitiva, dando paso a un cielo con nubes y claros.

image

Cómo sigue el fin de semana

Luego del jueves pasado por agua, el tiempo tenderá a estabilizarse en CABA para el cierre de la semana. Para el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero no se esperan lluvias, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas máximas oscilarán entre los 27° y 28°, con mínimas muy agradables que irán de los 18° a los 21°.