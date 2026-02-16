Cambió el pronóstico de CABA: un abundoso tormentón de 15 horas sin parar tiene fecha de comienzo
Tras unos días de calor, llega un tormentón este jueves. Las precipitaciones acumularán 14 mm y las lluvias se extenderán desde la madrugada hasta la noche.
Los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán preparar los paraguas, ya que el pronóstico del tiempo anticipa la llegada de un tormentón. Si bien los primeros días de la semana estarán marcados por el calor, llegando a un pico de 31° el día miércoles, el panorama cambiará drásticamente.
El día clave será el jueves 19 de febrero. Según los datos meteorológicos, hay un 80% de probabilidades de precipitaciones que dejarán un acumulado de 14 milímetros a lo largo de la jornada.
El temporal, hora por hora
El "tormentón" de 15 horas ininterrumpidas comenzará durante la madrugada. A las 03:00 horas se registrarán las primeras gotas con lluvias débiles y una temperatura de 24°. Sin embargo, la intensidad del agua irá en aumento constante:
IMPORTANTE: Susto por el tormentón: un rayo cayó en el patio de una casa y provocó importantes daños materiales
-
A la mañana: A las 06:00 horas el clima empeorará, desatando una tormenta con 22° de temperatura. El momento de mayor caída de agua será hacia las 09:00, con un acumulado proyectado de 11 mm bajo condiciones de tormenta.
Al mediodía y la tarde: A partir de las 12:00 y durante las 15:00, el clima continuará inestable con lluvias débiles y marcas térmicas de 26° y 27° respectivamente. Se advierte además un índice de protección solar (FPS) muy alto para la media tarde, a pesar de la nubosidad.
El final: Las últimas precipitaciones débiles se darán hacia las 18:00 horas. Recién a las 21:00 horas el agua dará tregua de manera definitiva, dando paso a un cielo con nubes y claros.
Cómo sigue el fin de semana
Luego del jueves pasado por agua, el tiempo tenderá a estabilizarse en CABA para el cierre de la semana. Para el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero no se esperan lluvias, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas máximas oscilarán entre los 27° y 28°, con mínimas muy agradables que irán de los 18° a los 21°.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario