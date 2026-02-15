¿Tormentón en el primer día de clases? El pronóstico completo para el 25 de febrero en CABA

A la mañana (horarios de ingreso): Para los más madrugadores, a las 06:00 horas se registrarán 23°, con cielo intercalando nubes y claros. Hacia las 09:00, el cielo estará parcialmente nuboso, manteniendo la temperatura en 23° pero con una sensación térmica de 24°.

Al mediodía: Cerca de las 12:00, el termómetro marcará 25° con una sensación térmica de 26° y presencia de nubes y claros. En este horario, el índice de fotoprotección requerido será de nivel medio (FPS 6-10).

A la tarde (horarios de salida): El pico de calor de la jornada se dará alrededor de las 15:00 horas, tocando los 26° y una sensación térmica de 28°. El índice de protección solar será alto (FPS 15-25), por lo que se recomienda precaución. Hacia las 18:00, la temperatura descenderá levemente a 25°.