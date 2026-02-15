¿Tormentón en el primer día de clases? El pronóstico completo para el 25 de febrero en CABA
Los porteños regresan a las aulas en diez días. Conocé cómo estará el tiempo durante la jornada escolar y si hará falta llevar paraguas por un tormentón.
El próximo miércoles 25 de febrero, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dará inicio a su ciclo lectivo, marcando el regreso de los alumnos porteños a las aulas. Ante la inestabilidad climática que azotó a la región en los días previos, la gran preocupación de padres y estudiantes es si un tormentón complicará la logística del primer día de clases.
Afortunadamente, el pronóstico extendido trae un gran alivio: los paraguas y pilotos podrán quedarse en casa. Según los datos meteorológicos, no se esperan precipitaciones para la jornada del miércoles.
IMPORTANTE: El tormentón pasó por el AMBA, se fue para tomar impulso y volverá tres días sin parar
¿Habrá tormentón en el inicio de clases?
El clima acompañará el inicio del ciclo escolar 2026 en CABA con un día cálido y condiciones estables. El pronóstico indica una temperatura mínima de 21° y una máxima que alcanzará los 27°. Por su parte, los vientos soplarán desde el sector este y noreste con intensidades moderadas que variarán entre los 11 y los 32 km/h.
El pronóstico hora por hora para la entrada y salida escolar
Para organizar la mochila y la vestimenta de los chicos, este es el detalle minucioso del clima para los momentos clave de la jornada:
-
A la mañana (horarios de ingreso): Para los más madrugadores, a las 06:00 horas se registrarán 23°, con cielo intercalando nubes y claros. Hacia las 09:00, el cielo estará parcialmente nuboso, manteniendo la temperatura en 23° pero con una sensación térmica de 24°.
Al mediodía: Cerca de las 12:00, el termómetro marcará 25° con una sensación térmica de 26° y presencia de nubes y claros. En este horario, el índice de fotoprotección requerido será de nivel medio (FPS 6-10).
A la tarde (horarios de salida): El pico de calor de la jornada se dará alrededor de las 15:00 horas, tocando los 26° y una sensación térmica de 28°. El índice de protección solar será alto (FPS 15-25), por lo que se recomienda precaución. Hacia las 18:00, la temperatura descenderá levemente a 25°.
A la noche: La jornada culminará con cielo completamente despejado a las 21:00 horas y una temperatura agradable de 24°.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario