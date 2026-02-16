Susto por el tormentón: un rayo cayó en el patio de una casa y provocó importantes daños materiales
Ocurrió en el tormentón del sábado en Bahía Blanca. La descarga eléctrica del rayo impactó en un árbol y estalló los vidrios de la propiedad. No hubo heridos.
Un tremendo susto vivieron los ocupantes de una vivienda ubicada en la calle Enrique Julio al 1900, de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, luego de que un rayo impactara de lleno sobre el patio del domicilio y generara daños. Ocurrió el sábado por la tarde en medio de un tormentón que azotó a distintos sectores de esa ciudad.
Según informaron fuentes consultadas por el portal La Brújula 24, la violenta descarga cayó directamente en la zona exterior del terreno y el fuerte estruendo sorprendió por completo a las personas que se encontraban refugiadas dentro de la casa.
Destrozos por la onda expansiva del rayo
Producto del violento impacto eléctrico, un árbol del patio sufrió importantes roturas. Además, la fuerza de la onda expansiva fue tal que hizo estallar los vidrios de un ventiluz, lo que provocó diversos daños en la estructura del inmueble.
Pese a la magnitud del incidente y al ruido ensordecedor que alertó a todo el vecindario, se confirmó que afortunadamente no se reportaron personas heridas, aunque el susto de los moradores fue considerable.
Este peligroso fenómeno meteorológico se produjo en el marco de una jornada marcada por la inestabilidad climática, la cual incluyó intensas precipitaciones y una constante actividad eléctrica en la región.
