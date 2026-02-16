Susto por el tormentón: un rayo cayó en el patio de una casa y provocó importantes daños materiales

Un tremendo susto vivieron los ocupantes de una vivienda ubicada en la calle Enrique Julio al 1900, de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, luego de que un rayo impactara de lleno sobre el patio del domicilio y generara daños. Ocurrió el sábado por la tarde en medio de un tormentón que azotó a distintos sectores de esa ciudad.