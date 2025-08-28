Alerta amarilla por la Tormenta de Santa Rosa en Buenos Aires y otras provincias: lluvias fuertes y granizo

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Para la zona del AMBA se anuncian lluvias a partir del sábado por la noche, algunas localmente fuertes, y en la jornada del domingo 31 de agosto se esperan tormentas todo el día y las mismas tendrían continuidad en la madrugada del lunes.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Qué es la tormenta de Santa Rosa y qué daños puede causar

tormenta negra

Como cada fin de agosto, vuelve a mencionarse un clásico que genera temor en millones de argentinos: la tormenta de Santa Rosa. Se trata de un temporal que, según la tradición popular, llega cada año cerca del 30 de agosto, y que puede transformarse en un verdadero dolor de cabeza por su violencia y los estragos que causa.

La leyenda cuenta que, durante la festividad de Santa Rosa de Lima, un temporal arrasó con piratas que intentaban atacar su ciudad. Desde entonces, el cielo parece “cobrar memoria” y en esas fechas se desatan tormentas que en algunos casos fueron históricas.

Pero más allá de la tradición, los meteorólogos coinciden: el cambio de estación, con masas de aire cálido y húmedo chocando contra irrupciones de aire frío, genera tormentas que pueden ser muy violentas.

Qué daños puede provocar

Árboles caídos.jpg

No se trata de un simple chaparrón. La tormenta de Santa Rosa suele traer consigo:

Lluvias torrenciales que en pocas horas anegan calles y campos.

que en pocas horas anegan calles y campos. Ráfagas de viento de hasta 100 km/h , con voladura de techos y caída de árboles.

, con voladura de techos y caída de árboles. Rayos y truenos constantes , peligrosos para quienes estén al aire libre.

, peligrosos para quienes estén al aire libre. Granizo de gran tamaño, capaz de destrozar autos, techos y cultivos enteros.

En algunos años, los temporales de Santa Rosa dejaron a miles de familias evacuadas y provocaron cortes de energía que duraron varios días.

¿Mito o amenaza real?

lluvias fuertes.jpg Lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Aunque no siempre pega con la misma intensidad, los registros del Servicio Meteorológico Nacional demuestran que en 8 de cada 10 años hay tormentas fuertes entre fines de agosto y principios de septiembre.

Por eso, este fenómeno mezcla mito, fe y ciencia, y cada temporada mantiene en vilo al país y ahora habrá que ver qué sucede en este 2025.