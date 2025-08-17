Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo del domingo 17 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional espera otra jornada con frío en el AMBA, y no descarta que se registren lloviznas de madrugada.
Cierra el fin de semana que se espera con clima inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y acompañado por frío, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo prevé un domingo con probabilidad de lloviznas en la madrugada, mejorando desde la mañana con nublado y pasando a mayormente nublado en la tarde y noche. Las temperaturas rondarán entre 10 y 15 grados.
El pronóstico del tiempo extendido para el AMBA
Para iniciar la semana, el SMN espera un lunes con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, otra vez con lluvias aisladas en la tarde y noche, y acompañado de temperaturas que rondarán entre 10 grados de mínima y 16 de máxima, sintiéndose un repunto térmico.
El martes podría llegar una nueva ciclogénesis. De momento, el organismo tiene pronósticos de lluvias para toda la jornada, junto a marcas térmicas de entre 12 y 16 grados.
El miércoles se mantendría la inestabilidad en la madrugada y mañana, con lluvias aisladas, y la mejorar llegaría desde la tarde, con cielo mayormente nublado y un termómetro que oscilará entre una mínima de 13 grados y una máxima de 19.
