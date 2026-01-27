Preocupante alerta por tormentas fuertes con granizo sacude hoy martes a Buenos Aires: qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía un aviso para este martes por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
El clima inestable sigue este martes en varias horas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una sorpresiva alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones del país, incluidas algunas de la provincia de Buenos Aires.
En este contexto, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este martes 27 de enero para regiones del noroeste bonaerense.
Además, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba, con algunas partes en alerta naranja, a zonas de las provincias de La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego de varios días con calor extremo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes sería la fecha confirmada para la vuelta del mal clima y las lluvias.
De esta manera, se prevé una jornada con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado en la tarde, con probabilidad de chaparrones para la tarde; con marcas térmicas de entre 23 y 34 grados.
