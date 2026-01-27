Preocupante alerta por tormentas fuertes con granizo sacude hoy martes a Buenos Aires: qué dice el SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Luego de varios días con calor extremo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes sería la fecha confirmada para la vuelta del mal clima y las lluvias.

De esta manera, se prevé una jornada con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado en la tarde, con probabilidad de chaparrones para la tarde; con marcas térmicas de entre 23 y 34 grados.