Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 27 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con clima inestable y lluvias en el AMBA. Qué pasa con el calor.
Luego de varios días con calor extremo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el martes sería la fecha confirmada para la vuelta del mal clima y las lluvias.
De esta manera, se prevé una jornada con cielo mayormente nublado en la madrugada y parcialmente nublado en la tarde, con probabilidad de chaparrones para la tarde; con marcas térmicas de entre 23 y 34 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN espera que la semana continúe con buenas condiciones desde el miércoles, con cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas de entre 23 y 31 grados.
Para el jueves, del mismo modo, se anticipa cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que treparía hasta 32; condiciones similares para el viernes, con 23 y 31 grados, respectivamente.
El fin de semana en el AMBA también se mantendría con buenas condiciones del clima: cielo mayormente nublado, con temperaturas de 23 y 31 grados para el sábado; y 21 y 29 para el domingo.
