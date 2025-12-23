Caos total en Unicenter: los videos del shopping inundado durante el temporal
Justo en una de las jornadas de mayor flujo de visitantes por las fiestas, el shopping se vio fuertemente afectado por las lluvias.
Un fuerte temporal de lluvias sorprendió este martes a varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), justo en la antesala de la Nochebuena y la Navidad, lo que derivó en varias complicaciones de todo tipo y dejó imágenes impactantes, como el Unicenter inundado en la previa a la noche de los shoppings.
El sorpresivo temporal de este martes 23 de diciembre incluyó lluvias fuertes, ráfagas de viento, actividad eléctrica y una abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Hubo complicaciones como vuelos cancelados en Aeroparque o algunas anegaciones, además de reportes de granizo en algunas partes del conurbano.
En tanto, el centro comercial más importante del AMBA se vio visiblemente afectado, justo en una fecha de gran flujo de visitantes por las compras navideñas. De hecho, este mismo martes tiene lugar la ya popular "Noche de los shoppings", donde se extiende el horario de atención de cara a la Nochebuena.
En este marco, clientes registraron cómo ingresaba gran cantidad de agua por los techos del Unicenter, ubicado en la localidad bonaerense de Martínez, en una imagen casi inédita. Los videos no tardaron en volverse virales en las redes sociales.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Cambió el pronóstico inicial del SMN para el AMBA, y la Nochebuena podría tener nuevas precipitaciones. Para el miércoles 24 de diciembre de Nochebuena podría mantenerse la inestabilidad, con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, pero con probabilidades de chaparrones en la tarde y lluvias aisladas en la noche.
Para la jornada previa a la Navidad, el termómetro se espera todavía con calor agobiante, ya que las marcas rondarían entre 22 y 33 grados.
En tanto, el jueves 25 de diciembre de Navidad, el organismo anticipa una jornada sin precipitaciones en el AMBA, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 20 y 29 grados.
