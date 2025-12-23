Caos total en Unicenter: los videos del shopping inundado durante el temporal

Para la jornada previa a la Navidad, el termómetro se espera todavía con calor agobiante, ya que las marcas rondarían entre 22 y 33 grados.

En tanto, el jueves 25 de diciembre de Navidad, el organismo anticipa una jornada sin precipitaciones en el AMBA, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 20 y 29 grados.