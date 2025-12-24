Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA en Nochebuena: a qué hora serán las tormentas más fuertes
Tras el temporal que azotó a la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores este martes, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó nuevamente precipitaciones.
El clima no da tregua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego del violento temporal que azotó la región este martes 23, provocando cancelaciones de vuelos en Aeroparque, anegamientos de calles y caída de granizo en diversos puntos del conurbano, la inestabilidad persiste.
Lejos de haber sido un fenómeno aislado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que para este miércoles 24 también se esperan fuertes tormentas. La jornada de Nochebuena estará marcada por la incertidumbre climática, ya que el organismo mantiene las probabilidades de nuevas precipitaciones intensas que anulan los planes al aire libre.
A pesar de que el martes cerró con una leve mejora temporal tras el paso de ráfagas de viento y una intensa actividad eléctrica, el pronóstico para las próximas horas no es alentador. Para quienes planeaban armar la "mesa afuera", la recomendación es tener un plan B: las tormentas fuertes volverán a decir presente este miércoles, amenazando con repetir las complicaciones del día anterior justo antes del brindis.
Todo ello como respuesta al extremo calor de esta jornada, donde en la Capital Federal y el Conurbano se ha registrado una sensación térmica de 38 grados.
Mapa en vivo de la tormenta en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
