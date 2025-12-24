Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA en Nochebuena: a qué hora serán las tormentas más fuertes

image

A pesar de que el martes cerró con una leve mejora temporal tras el paso de ráfagas de viento y una intensa actividad eléctrica, el pronóstico para las próximas horas no es alentador. Para quienes planeaban armar la "mesa afuera", la recomendación es tener un plan B: las tormentas fuertes volverán a decir presente este miércoles, amenazando con repetir las complicaciones del día anterior justo antes del brindis.