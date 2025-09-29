Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 29 de septiembre

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

Se mantiene el pronóstico del SMN de buenas condiciones del clima para el resto de la semana. El organismo prevé una jornada de martes con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde y algo nublado en la noche; y temperaturas de entre 12 y 25 grados.