Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 29 de septiembre
La semana arranca con buenas condiciones del clima en el AMBA, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de un fin de semana con inestabilidad, las buenas condiciones del clima regresan para el inicio de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se espera un lunes con buen tiempo y sin lluvias. La jornada tendría de cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y nublado en la noche; junto con un ascenso térmico, con 10 grados de mínima y 24 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Se mantiene el pronóstico del SMN de buenas condiciones del clima para el resto de la semana. El organismo prevé una jornada de martes con cielo mayormente nublado en la madrugada, parcialmente nublado en la mañana y tarde y algo nublado en la noche; y temperaturas de entre 12 y 25 grados.
El SMN prevé que el clima siga estable el miércoles, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; acompañado de marcas térmicas de entre 11 y 23 grados.
