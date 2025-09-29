Tragedia en Miramar: mujer se tiró de una avioneta, no se abrió el paracaídas y murió
La paracaidista tenía 52 años y era integrante de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata.
Una mujer de 52 años falleció trágicamente este domingo por la tarde en la localidad bonaerense de Miramar después de que el paracaídas que utilizaba no se abriera durante un salto desde una avioneta.
La víctima, experimentada en la actividad e integrante de la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata, participaba de una jornada de saltos en el aeródromo local.
El fatal accidente se registró cerca de las dos de la tarde. Fuentes oficiales indicaron al medio 0223 que el equipo que la mujer empleaba —y que, según trascendidos, no era el que usaba habitualmente— habría tenido un desperfecto, provocando su caída y fallecimiento instantáneo.
El cuerpo de la mujer fue hallado en la zona del camino Los Jazmines, cerca del aeródromo. Al lugar acudió personal de emergencias y del Destacamento Las Flores.
El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, ordenó el secuestro del paracaídas para pericias y el traslado a la comisaría de testigos y participantes de la jornada para tomar declaración.
Desde el aeroclub de Miramar expresaron pésame ante la trágica pérdida. A través de las redes sociales, la comisión directiva aclaró que no tiene "relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio" ubicado a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 77.
"Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad. Reiteramos nuestro pesar por lo sucedido y acompañamos a la comunidad aeronáutica y deportiva en este momento de dolor", sintetizaron desde el aeroclub.
Quién era la paracaidista que murió en Miramar
La víctima fue identificada como Rosana Mabel Back, una mujer de 52 años que era oriunda de San Ignacio, Misiones. En sus redes sociales se mostraba sobrevolando en avioneta o practicando paracaidismo, un hobby que lamentablemente la llevó a un trágico desenlace.
