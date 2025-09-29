Tragedia en Miramar: mujer se tiró de una avioneta, no se abrió el paracaídas y murió

Desde el aeroclub de Miramar expresaron pésame ante la trágica pérdida. A través de las redes sociales, la comisión directiva aclaró que no tiene "relación alguna con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio" ubicado a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 77.

"Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, allegados y compañeros de actividad. Reiteramos nuestro pesar por lo sucedido y acompañamos a la comunidad aeronáutica y deportiva en este momento de dolor", sintetizaron desde el aeroclub.

image

Quién era la paracaidista que murió en Miramar

La víctima fue identificada como Rosana Mabel Back, una mujer de 52 años que era oriunda de San Ignacio, Misiones. En sus redes sociales se mostraba sobrevolando en avioneta o practicando paracaidismo, un hobby que lamentablemente la llevó a un trágico desenlace.