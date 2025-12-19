Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires y puede haber tormentas fuertes con granizo: informe del clima
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia el regreso de las lluvias al AMBA, algunas de las tormentas podrían ser fuertes.
La vuelta de las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense está confirmada y solo resta saber si serán tormentas fuertes, con posible caída de granizo, o serán chaparrones dispersos sin mayores problemas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia el regreso de las lluvias a la zona del AMBA y las noticias del organismo oficial no son las mejores para el fin de semana que se viene.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según informó el SMN, las lluvias volverán a la Capital Federal y sus alrededores, este sábado 20 de diciembre, con tormentas fuertes desde la madrugada.
Hacia la noche de este sábado, luego de haber pasado lo peor, mejorarán las condiciones del tiempo y según el Servicio Meteorológico Nacional ya no habría más chances de tormentas.
Si embargo, el sitio Meoteored, el domingo 21 de diciembre también podría haber lluvias, aunque en este caso sería solo en horas de la mañana.
Alerta amarilla en Buenos Aires
Parte de la provincia de Buenos Aires estará este sábado bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas, fuertes con caída de granizo, según informó el SMN.
"El área será afectada por tormentas de variada itensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual", indica el informe del organismo oficial.
Recomendaciones por la alerta del Servicio Meteorológico Nacional
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
