Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires y puede haber tormentas fuertes con granizo: informe del clima

Lluvia Se vienen las lluvias al AMBA. Freepik

Alerta amarilla en Buenos Aires

Parte de la provincia de Buenos Aires estará este sábado bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas, fuertes con caída de granizo, según informó el SMN.

pampa granizo4 Se espera granizo en la zona del AMBA.

"El área será afectada por tormentas de variada itensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual", indica el informe del organismo oficial.

Recomendaciones por la alerta del Servicio Meteorológico Nacional