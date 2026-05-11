Se consolida la masa de aire frío, con clima gélido y heladas: cómo sigue la temperatura en Buenos Aires

Para el viernes, se prevé un alivio más evidente en las temperaturas, con máximas que podrían escalar hasta los 26 °C en gran parte de la región, transformando las tardes frías del comienzo de semana en jornadas mucho más agradables.

Hacia el final de la semana, la estabilidad seguirá siendo la norma y no se proyectan sistemas de precipitación significativos. Recién para el sábado se vislumbra una baja probabilidad de lluvias aisladas e irregulares en sectores específicos de la franja central, aunque los acumulados previstos serían mínimos.

Cómo sigue el frío: las temperaturas en el AMBA, día por día

Martes: mínima de 7 grados, máxima de 20

Miércoles: mínima de 9 grados, máxima de 20

Jueves: mínima de 10, máxima de 18

Viernes: mínima de 10, máxima de 19