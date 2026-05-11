Se consolida la masa de aire frío, con clima gélido y heladas: cómo sigue la temperatura en Buenos Aires
El país atreviesa otra ola de frío polar desde el fin de semana, con temperaturas de una cifra. Qué pasará en el AMBA durante el resto de la semana.
El ingreso de una masa de aire frío se ha consolidado sobre la zona central de la Argentina, definiendo un escenario meteorológico marcado por las bajas temperaturas y la estabilidad, a la espera de un leve repunte en el termómetro para el Área Metropolitana de Buenos Aires para los próximos días.
Durante la primera mitad de la semana, se esperan heladas de variada intensidad en la región pampeana, Cuyo y el Litoral, favorecidas por un cielo mayormente despejado y escasa humedad. Este contexto de aire seco impedirá el desarrollo de nubosidad y lluvias, brindando condiciones óptimas para las tareas de cosecha gruesa en los sectores productivos.
De acuerdo con el portal Meteored, hacia el martes, los registros mínimos en la franja central oscilarán entre los 4 °C y 8 °C, con los valores más rigurosos concentrados en el sur de Córdoba, La Pampa, San Luis y el centro-sur bonaerense, donde el enfriamiento nocturno será especialmente agudo en áreas rurales y bajos topográficos.
A partir del miércoles, el viento comenzará a rotar gradualmente hacia el sector norte, lo que dará inicio a un paulatino ascenso térmico. No obstante, las mañanas persistirán frías y con riesgo de heladas locales hasta que la masa de aire más templada logre establecerse plenamente.
Para el viernes, se prevé un alivio más evidente en las temperaturas, con máximas que podrían escalar hasta los 26 °C en gran parte de la región, transformando las tardes frías del comienzo de semana en jornadas mucho más agradables.
Hacia el final de la semana, la estabilidad seguirá siendo la norma y no se proyectan sistemas de precipitación significativos. Recién para el sábado se vislumbra una baja probabilidad de lluvias aisladas e irregulares en sectores específicos de la franja central, aunque los acumulados previstos serían mínimos.
Cómo sigue el frío: las temperaturas en el AMBA, día por día
- Martes: mínima de 7 grados, máxima de 20
- Miércoles: mínima de 9 grados, máxima de 20
- Jueves: mínima de 10, máxima de 18
- Viernes: mínima de 10, máxima de 19
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