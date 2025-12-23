Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA: hasta cuándo sigue el mal clima
Un temporal con lluvias fuertes y vientos sorprendió y azotó a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Cómo sigue el clima en la previa a Nochebuena y Navidad.
Un fuerte temporal de lluvias sorprendió este martes a varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), justo en la antesala de la Nochebuena y la Navidad, lo que derivó en varias complicaciones, como vuelos cancelados en Aeroparque o algunas anegaciones, además de reportes de granizo en algunas partes del conurbano.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no es para nada alentador para aquellos que pensaban en la "mesa afuera". el organismo nacional mantenía para este martes sus probabilidades de chaparrones para horas de la tarde, pero mejorando en la noche con cielo mayormente nublado.
De cara a la primera de las celebraciones de fin de año, el SMN no descarta nuevas precipitaciones para la Ciudad y el conurbano.
Mientras tanto, el sorpresivo temporal de este martes 23 de diciembre incluyó lluvias fuertes, ráfagas de viento, actividad eléctrica y una abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.
Mapa en vivo de la tormenta en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Cambió el pronóstico inicial del SMN para el AMBA, y la Nochebuena podría tener nuevas precipitaciones. Para el miércoles 24 de diciembre de Nochebuena podría mantenerse la inestabilidad, con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, pero con probabilidades de chaparrones en la tarde y lluvias aisladas en la noche.
Para la jornada previa a la Navidad, el termómetro se espera todavía con calor agobiante, ya que las marcas rondarían entre 22 y 33 grados.
En tanto, el jueves 25 de diciembre de Navidad, el organismo anticipa una jornada sin precipitaciones en el AMBA, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 20 y 29 grados.
