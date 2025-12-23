Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA: hasta cuándo sigue el mal clima

Mapa en vivo de la tormenta en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Cambió el pronóstico inicial del SMN para el AMBA, y la Nochebuena podría tener nuevas precipitaciones. Para el miércoles 24 de diciembre de Nochebuena podría mantenerse la inestabilidad, con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado desde la mañana, pero con probabilidades de chaparrones en la tarde y lluvias aisladas en la noche.

Para la jornada previa a la Navidad, el termómetro se espera todavía con calor agobiante, ya que las marcas rondarían entre 22 y 33 grados.

En tanto, el jueves 25 de diciembre de Navidad, el organismo anticipa una jornada sin precipitaciones en el AMBA, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a marcas térmicas de entre 20 y 29 grados.