Alerta máxima por fuertes tormentas en el AMBA: a qué hora serán las peores lluvias
Los pronosticadores estiman que las fuertes tormentas comenzarán cerca de las 20 horas y se extenderán hasta la madrugada del sábado.
En lo que se presume que será una de las tormentas más fuertes del año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros pronosticadores advirtieron por la llegada de intensas lluvias para la noche de este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En este sentido, el sitio Meteored determinó cómo estará el clima hora por hora, dejando en claro que reinará el mal clima en el arranque del fin de semana.
Alerta máxima por fuertes tormentas en el AMBA: a qué hora serán las lluvias más intensas
La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores despiden la semana con un panorama meteorológico inestable este viernes 31 de julio. La jornada comenzó con cielo mayormente cubierto, 14 °C de temperatura y vientos del noreste rotando entre los 23 y 31 km/h. Sin embargo, las condiciones irán empeorando con el correr de las horas.
Hacia las 20 horas, comenzarán las fuertes lluvias y se intensificarán a partir de las 21 horas. En este sentido, los pronosticadores también indicaron que el momento de mayor intensidad descargará 13 mm de agua acumulada tan solo entre las 22:00 y las 23:00, acompañado por ráfagas del sector norte.
En tanto, hacia la medianoche, se mantendrá una probabilidad del 90% de precipitaciones pero virando a lluvias moderadas y tormentas continuas.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
- Evitá salir, en caso de que puedas.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos si hay tormenta eléctrica y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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