Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 31 de julio

Para el domingo, el cuadro meteorológico mejorará por completo, aunque se sentirá un marcado descenso en los registros térmicos. La jornada transcurrirá con cielo mayormente nublado y una amplitud que irá desde los 10°C de mínima hasta los 15°C de máxima.

En tanto, el arranque de la próxima semana mantendrá la tendencia de estabilidad, con el retorno de temperaturas más templadas que oscilarán entre los 12°C y los 17°C bajo un cielo mayormente nublado.