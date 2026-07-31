Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 31 de julio
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un cierre de semana con mal clima, con lluvias y tormentas en el AMBA.
El inusual clima apacible y con temperaturas agradables que marcó el cierre de las vacaciones de invierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene las horas contadas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por la llegada de un frente inestable que traerá consigo un periodo de casi dos días enteros con lluvias y tormentas fuertes.
Tras un jueves a pleno sol, con escasa nubosidad y registros térmicos muy por encima de los habituales para la época, el panorama dará un vuelco drástico en la antesala del fin de semana.
De esta manera, para el viernes, el cielo amanecerá mayormente nublado y las precipitaciones dirán presente desde las primeras horas de la mañana en forma de tormentas aisladas. Con temperaturas que se moverán entre los 14°C y los 21°C, el momento crítico se dará durante la tarde y la noche, cuando las tormentas ganarán intensidad y pasarán a ser fuertes.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El sábado, la inestabilidad continuará golpeando a la región. Las peores condiciones se registrarán en la madrugada con tormentas fuertes, dando paso a chaparrones durante la mañana. Hacia la tarde y la noche el tiempo comenzará a estabilizarse con nubosidad variable y marcas de entre 13°C y 19°C.
Cómo seguirá el tiempo el resto del fin de semana y el inicio de la semana
Para el domingo, el cuadro meteorológico mejorará por completo, aunque se sentirá un marcado descenso en los registros térmicos. La jornada transcurrirá con cielo mayormente nublado y una amplitud que irá desde los 10°C de mínima hasta los 15°C de máxima.
En tanto, el arranque de la próxima semana mantendrá la tendencia de estabilidad, con el retorno de temperaturas más templadas que oscilarán entre los 12°C y los 17°C bajo un cielo mayormente nublado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario