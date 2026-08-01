Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 1 de agosto

En efecto, en su último parte referido al sábado 1 de agosto, el organismo publicó alertas naranjas por tormentas intensas para toda la provincia de Entre Ríos, la mayor parte de Corrientes y Santa Fe (con excepción del extremo sur) y el departamento de San Justo, en Córdoba.

Ese nivel de alerta implica que durante la jornada sabatina se esperan en esas amplias zonas fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Recomendaciones

En ese marco, el SMN recomienda, entre otras medidas preventivas: