Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 1 de agosto
Tras un viernes sumamente cargado de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional prevé la continuidad de la inestabilidad. ¿Hasta cuándo?
El inicio del mes de agosto llega con una transición meteorológica clave para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Tras las copiosas precipitaciones y tormentas que marcaron el cierre de julio, el panorama para este sábado 1° de agosto anticipa una jornada de menor a mayor en cuanto a estabilidad climática.
Durante la madrugada y las primeras horas, se mantendrá la inestabilidad residual con probabilidad de chaparrones e incluso algunas lluvias remanentes. Las ráfagas del sector sudoeste se harán sentir intermitentemente antes del amanecer.
En tanto, hacia la tarde el panorama mejorará de forma paulatina. La nubosidad irá en franco descenso, abriendo paso a pasajes parcialmente nublados a soleados. Cabe señalar que la probabilidad de precipitaciones caerá a 0% y, finalmente, por la noche el cielo se presentará despejado y con ambiente fresco y estable.
El termómetro para el arranque del fin de semana oscilará entre los 14°C y 19°C.
Siguen las fuertes tormentas este sábado: qué provincias continúan bajo alerta naranja
Las tormentas que azotan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) parecen estar trasladándose hacia el Norte, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ahora emitió alertas para varias provincias de la Mesopotamia y zonas de centro del país.
En efecto, en su último parte referido al sábado 1 de agosto, el organismo publicó alertas naranjas por tormentas intensas para toda la provincia de Entre Ríos, la mayor parte de Corrientes y Santa Fe (con excepción del extremo sur) y el departamento de San Justo, en Córdoba.
Ese nivel de alerta implica que durante la jornada sabatina se esperan en esas amplias zonas fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Recomendaciones
En ese marco, el SMN recomienda, entre otras medidas preventivas:
- Salir de viviendas o lugares cerrados solo si es necesario.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Alejarse de zonas inundables y de calles anegadas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.
- Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
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