Pizzerías porteñas suspenden la venta de tarta gallega por el partido de la Selección Argentina contra España

Pero la futurología no existe -por mucho que los algoritmos hagan creer que sí-, y el duelo entre Argentina y España se definirá este domingo, gol a gol en el MetLife Stadium de Nueva York.

Hasta ese entonces, en pizzerías porteñas como La Americana o Banchero, donde la porción cuesta unos $6.000, la tarta gallega se mantendrá ajena a toda discusión futbolera, un poco por diplomacia y otro poco por cábala.