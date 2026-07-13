A qué hora empieza el tormentón de todos los tiempos que apagará el cielo tres días
El pronóstico del tiempo anticipa que un fuerte tormentón golpeará al AMBA. El cielo estará completamente cubierto, desatando intensas lluvias por el área.
Los habitantes de la región deberán prepararse para un duro escenario meteorológico. Según indica el pronóstico del tiempo, un peligroso tormentón se aproxima rápidamente al AMBA. Las jornadas venideras presentarán un cielo completamente cubierto, desatando intensas precipitaciones y cortando la visibilidad del sol durante tres días.
Tras varios días de inestabilidad, las condiciones climáticas empeorarán drásticamente. Las primeras gotas asomarán como una "Lluvia débil" durante el jueves 16 de julio, momento en el cual el firmamento comenzará a mostrarse mayormente "Cubierto". Sin embargo, la peor parte del temporal llegará al final de la semana.
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El verdadero evento de precipitaciones se desatará el viernes 17 de julio. Según los datos oficiales, se espera una intensa "Tormenta" que traerá consigo fuertes ráfagas y chaparrones de forma ininterrumpida. Durante esta jornada crítica, la lluvia acumulada alcanzará registros de 13 mm y los vientos del suroeste soplarán a 15 km/h, mientras que la presión atmosférica descenderá de forma abrupta a los 998 hPa.
El impacto en el cielo y el pronóstico del tiempo extendido
La oscuridad y la falta de sol serán protagonistas absolutas en toda la zona. Aunque el sábado 18 de julio ofrecerá un breve respiro con intervalos de estado "Despejado", el panorama volverá a oscurecerse rápidamente hacia la noche.
Desde la madrugada del domingo 19 hasta la noche del martes 21 de julio, los registros confirman que el paisaje meteorológico permanecerá "Cubierto". Este extenso período de tres días consecutivos sin luz solar directa consolida la idea del esperado apagón celestial.
Para evitar imprevistos ante este severo temporal, se recomienda a todos los ciudadanos tomar extremas precauciones, evitar circular por calles anegables durante las tormentas del viernes y mantenerse debidamente informados con los próximos avisos oficiales.
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