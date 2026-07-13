A qué hora empieza el tormentón de todos los tiempos que apagará el cielo tres días

Desde la madrugada del domingo 19 hasta la noche del martes 21 de julio, los registros confirman que el paisaje meteorológico permanecerá "Cubierto". Este extenso período de tres días consecutivos sin luz solar directa consolida la idea del esperado apagón celestial.

Para evitar imprevistos ante este severo temporal, se recomienda a todos los ciudadanos tomar extremas precauciones, evitar circular por calles anegables durante las tormentas del viernes y mantenerse debidamente informados con los próximos avisos oficiales.