Cambió el pronóstico y un tormentón traerá calor con viento norte en el AMBA antes del final del Mundial 2026
Los meteorólogos confirmaron la llegada de altas temperaturas para la próxima semana, pero acompañadas de intensas lluvias y actividad eléctrica en la región.
El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está a punto de dar un giro inesperado. Si bien los próximos días mantendrán temperaturas frescas, el Servicio Meteorológico prevé la llegada de un "tormentón tropical" con fuerte viento norte que elevará considerablemente los termómetros en pleno invierno.
Cómo estará el clima el fin de semana largo del 9 de julio
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Para quienes tengan planes al aire libre, es importante saber que el fin de semana XXL comenzará con temperaturas más frías. El jueves 9 de julio presentará cielo parcialmente nublado, con una máxima de 16° y una mínima de 10°.
El panorama desmejora a partir del viernes 10 y sábado 11, días para los cuales se esperan lluvias aisladas (40% de probabilidad) y un descenso de la temperatura, oscilando entre los 8° y los 13°. Para el domingo 12, el cielo permanecerá mayormente nublado con marcas térmicas entre 7° y 13°.
Cuándo llega el tormentón tropical al AMBA
El verdadero cambio rotundo se sentirá en la antesala del cierre del certamen mundialista. A partir del miércoles 15 de julio, los vientos rotarán hacia el sector norte, comenzando a elevar gradualmente la temperatura.
Sin embargo, el fenómeno más intenso se desatará durante el viernes 17 y el sábado 18 de julio. Según los radares meteorológicos, se espera una fuerte tormenta eléctrica con abundantes precipitaciones (70% de probabilidad). Estas condiciones de inestabilidad estarán acompañadas de un inusual pico de calor para la época:
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Viernes 17 de julio: Tormentas eléctricas, con una máxima que trepará a los 20° y una mínima de 15°.
Sábado 18 de julio: Continuarán las lluvias y ráfagas fuertes, con temperaturas entre los 14° y los 19°.
Recién para el domingo 19 de julio, cuando se disputará la final del Mundial 2026, las condiciones mejorarán y el calor comenzará a ceder levemente.
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