Cambió el pronóstico y un tormentón traerá calor con viento norte en el AMBA antes del final del Mundial 2026

Sin embargo, el fenómeno más intenso se desatará durante el viernes 17 y el sábado 18 de julio. Según los radares meteorológicos, se espera una fuerte tormenta eléctrica con abundantes precipitaciones (70% de probabilidad). Estas condiciones de inestabilidad estarán acompañadas de un inusual pico de calor para la época:

Viernes 17 de julio: Tormentas eléctricas, con una máxima que trepará a los 20° y una mínima de 15°.

Sábado 18 de julio: Continuarán las lluvias y ráfagas fuertes, con temperaturas entre los 14° y los 19°.

Recién para el domingo 19 de julio, cuando se disputará la final del Mundial 2026, las condiciones mejorarán y el calor comenzará a ceder levemente.