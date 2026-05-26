Más frío en Buenos Aires: cuántos días con temperaturas de una cifra se vienen y qué pasa con las lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra seguidilla de jornadas con amplitud térmica y mucho frío en ciertas horas del día. Cómo sigue el clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atrevesando una seguidilla de jornadas con buenas condiciones del clima y signadas por la presencia de niebla, y sin probabilidades de lluvias, sí se espera más frío con temperaturas mínimas de una cifra, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este marco, el martes fue una de las jornadas más frescas, pero con amplitud térmica, lo que dio lugar a una mañana y noche gélidas, pero un mediodía y tarde más templadas, siempre con buenas condiciones del tiempo.
En el extendido, el organismo nacional prevé que se mantenga esta tendencia para lo que resta de la mini semana y también durante el finde, con frío mañanaro y sin chances de un regreso de las lluvias.
Cómo sigue el frío en el AMBA
El informe del organismo prevé un miércoles con niebla en la madrugada y mañana; cielo mayormente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche; con temperaturas de entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.
Del mismo modo, para la continuidad de la semana, el jueves se anticipa con todavía neblinas matinales y cielo mayormente nublado; mientras que el termómetro rondará entre 9 y 17 grados.
El alivio térmico se sentirá en el cierre de la semana, con un viernes que se presentaría con neblinas en la madrugada y mañana, y cielo mayormente nublado; junto a temperaturas estimadas en 11 grados de mínima y 17 de máxima.
Ya en el amanecer del fin de semana, el sábado mantendría las condiciones estables del clima, en una jornada que tendría neblinas y cielo parcialmente nublado, y otra vez frío, con marcas térmicas oscilando entre 8 y 18 grados.
La niebla parece al fin retirarse el domingo, en una jornada estable y con cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro mantendría la tendencia, con temperaturas de entre 8 y 18 grados.
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