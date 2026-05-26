Más frío en Buenos Aires: cuántos días con temperaturas de una cifra se vienen y qué pasa con las lluvias

Cómo sigue el frío en el AMBA

El informe del organismo prevé un miércoles con niebla en la madrugada y mañana; cielo mayormente nublado en la tarde y parcialmente nublado en la noche; con temperaturas de entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.

Del mismo modo, para la continuidad de la semana, el jueves se anticipa con todavía neblinas matinales y cielo mayormente nublado; mientras que el termómetro rondará entre 9 y 17 grados.

El alivio térmico se sentirá en el cierre de la semana, con un viernes que se presentaría con neblinas en la madrugada y mañana, y cielo mayormente nublado; junto a temperaturas estimadas en 11 grados de mínima y 17 de máxima.

Ya en el amanecer del fin de semana, el sábado mantendría las condiciones estables del clima, en una jornada que tendría neblinas y cielo parcialmente nublado, y otra vez frío, con marcas térmicas oscilando entre 8 y 18 grados.

La niebla parece al fin retirarse el domingo, en una jornada estable y con cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro mantendría la tendencia, con temperaturas de entre 8 y 18 grados.