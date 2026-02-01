El diluvio no cesa: Mendoza volvió a registrar lluvias este sábado
Luego del temporal más fuerte en décadas, volvieron las precipitaciones, se registraron cortes de rutas y se reprogramaron actividades, mientras prosiguen los operativos de emergencia en varios puntos de la provincia.
Este sábado, Mendoza volvió a enfrentar condiciones climáticas adversas con nuevas lluvias en varios sectores de la provincia, en un contexto ya golpeado por el temporal histórico del viernes. Con el suelo saturado y los escurrimientos aún activos, las precipitaciones renovaron la alerta y ampliaron las complicaciones en el territorio.
Las lluvias se intensificaron durante la tarde, con chaparrones fuertes y actividad eléctrica que se hicieron visibles en el Gran Mendoza. La situación reavivó los riesgos en las rutas y obligó a mantener operativos de prevención en los puntos más vulnerables. Por su parte, los organismos provinciales continuaron con tareas de despeje, control de cauces y evaluación de daños.
Según datos del Instituto Nacional del Agua, la tormenta anterior registró parámetros extremos, con picos de precipitación severa que superaron ampliamente los valores habituales. Los especialistas señalaron que estos eventos, concentrados en lapsos muy cortos, generan un impacto multiplicado cuando se repiten sobre un territorio ya afectado.
En la zona de alta montaña, las condiciones derivaron en desprendimientos de material rocoso y la interrupción del tránsito en sectores estratégicos. Por precaución, el corte preventivo de la Ruta 7, a la altura de Uspallata, se mantuvo para evitar riesgos a los conductores, y se restringió el ingreso de vehículos al Área de Control Integrado.
El clima también afectó la agenda cultural: el Festival Full Verano fue reprogramado por motivos de seguridad, y otros eventos quedaron a la espera de una evaluación según la evolución meteorológica. Las autoridades recomendaron a la población informarse por canales oficiales y extremar los cuidados ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvia.
Con equipos trabajando en terreno, monitoreo constante y pronósticos inestables, Mendoza transita horas de máxima atención, a la espera de que las condiciones mejoren y se pueda normalizar la circulación y las actividades en toda la provincia.
