El diluvio no cesa: Mendoza volvió a registrar lluvias este sábado

Las lluvias se intensificaron durante la tarde, con chaparrones fuertes y actividad eléctrica que se hicieron visibles en el Gran Mendoza. La situación reavivó los riesgos en las rutas y obligó a mantener operativos de prevención en los puntos más vulnerables. Por su parte, los organismos provinciales continuaron con tareas de despeje, control de cauces y evaluación de daños.