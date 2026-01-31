Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el sábado 31 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio del fin de semana con buenas condiciones del clima en el AMBA.
Más allá del clima inestable del viernes, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es alentador para el fin de semana, ya que no se esperan más lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a temperaturas agradables.
De esta manera, el organismo prevé un sábado con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De igual modo, el domingo se anticipa como una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que iniciarán con una mínima de 20 grados y una máxima que subiría a 31.
El ascenso térmico se empezaría a hacer sentir desde el lunes, con una nueva semana signada por el calor. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con marcas de entre 23 y 33 grados.
De momento, la jornada más calurosa en el AMBA sería la del martes, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 24 grados y una máxima que treparía a 34.
