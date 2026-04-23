Preocupante alerta por tormentas y granizo hoy jueves: las zonas más afectadas y qué dice el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un nuevo aviso para este jueves por tormentas fuertes y granizo en diversas zonas del país.
El mal clima se mantiene este jueves en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo, que alcanza a zonas de diferentes regiones de la Argentina.
De esta manera, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este jueves 23 de abril a zonas del noreste del país.
En detalle, el aviso por fuertes precipitaciones alcanzaba a diversas regiones de las provincias de Formosa, Chacho y Corrientes.
Qué dice el alerta por tormentas
De acuerdo con el informe del organismo, en el caso del alerta amarilla, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados en forma localizada.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Las lluvias del inicio de la semana parecen haber quedado en el olvido, ya que el buen clima reina en el Área de Buenos Aires (AMBA) junto a una importante amplitud térmica, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo espera un jueves con cielo algo nublado para la madrugada, pasando a despejado desde la mañana y para el resto de la jornada, mientras que las temperaturas rondarán entre 10 y 22 grados.
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