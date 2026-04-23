Preocupante alerta por tormentas y granizo hoy jueves: las zonas más afectadas y qué dice el SMN

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Las recomendaciones del SMN:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Las lluvias del inicio de la semana parecen haber quedado en el olvido, ya que el buen clima reina en el Área de Buenos Aires (AMBA) junto a una importante amplitud térmica, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el organismo espera un jueves con cielo algo nublado para la madrugada, pasando a despejado desde la mañana y para el resto de la jornada, mientras que las temperaturas rondarán entre 10 y 22 grados.