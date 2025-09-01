Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 1 de septiembre

La vuelta del frío se hará sentir desde el jueves, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 4 grados y una máxima de 15.

La jornada más fresca sería la del viernes, que se presentaría con cielo parcialmente nublado, junto a 2 grados de mínima y 13 de máxima.