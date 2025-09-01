Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 1 de septiembre
El mes y la semana arranca con lluvias y tormentas en el AMBA, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de un fin de semana con malas condiciones del clima en el marco de Santa Rosa, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera que se mantengan las lluvias y tormentas en el inicio de la semana para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De esta manera, de acuerdo con el SMN, lo peor llegaría este lunes, que se presenta con tormentas fuertes en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y mejorando recién en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 10 y 17 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional espera que desde el martes se dé un descenso de las temperaturas, con la vuelta del frío, que se sentirá con más fuerza hacia el final de la semana.
De esta manera, el martes regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo de mayor a parcialmente nublado; junto a un descenso de las temperaturas, que se posicionarán entre 9 y 17 grados.
Para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, acompañado de marcas térmicas que oscilarán entre 8 y 19 grados.
La vuelta del frío se hará sentir desde el jueves, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 4 grados y una máxima de 15.
La jornada más fresca sería la del viernes, que se presentaría con cielo parcialmente nublado, junto a 2 grados de mínima y 13 de máxima.
