Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 2 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con clima inestable en el AMBA, junto a un descenso de las temperaturas.
Cuando parecía que volvía el buen clima al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMB) junto con un descenso de las temperaturas, la semana podría contar con nuevas lluvias este martes, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo, el martes otra vez tendría precipitaciones en el AMBA. La jornada, con temperaturas de entre 8 y 15 grados, tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada, pasando a mayormente nublado en la mañana y con probabilidades de lluvias aisladas en la tarde, pero mejorando en la noche.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El miércoles sí regresarían las buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 8 grados de mínima y 20 de máxima.
El jueves se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche, junto a temperaturas que se prevén de entre 6 y 14 grados.
El viernes sería la jornada más fría de la semana, con cielo entre algo y parcialmente nublado, una mínima de 3 grados y una máxima que treparía hasta 14.
