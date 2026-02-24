Un fuerte temporal azotó al AMBA en plena madrugada: las imágenes más impactantes
La tormenta dejó inundaciones y calles anegadas en varias zonas. Rige un alerta amarilla para toda el área.
Un fuerte temporal afectó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el lunes por la noche y gran parte de la madrugada, dejando a su paso calles anegadas, inundaciones y varias complicaciones en diferentes puntos del conurbano y la Ciudad. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarilla por tormentas para este martes.
Las imágenes del temporal en el AMBA
Las lluvias comenzaron en horas de la noche, con una vasta actividad eléctrica, truenos, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos, lo que provocó que en varias zonas los desagües no dieran a basto para drenar y se generaran inundaciones.
Sectores del Gran Buenos Aires fueron de los más afectados por el diluvio. En algunas zonas, las calles quedaron bajo el agua, provocando demoras en el tránsito. También hubo cortes de energía eléctrica en algunos barrios del conurbano.
A través de las redes sociales, usuarios compartieron fotos y videos de las consecuencias del temporal. En las imágenes se observan calles totalmente anegadas debido a la gran cantidad de agua acumulada.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego del diluvio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta amarilla por tormentas en el AMBA para este martes.
La jornada comenzó el cielo parcialmente nublado acompañado por una temperatura de 23.8°C que se vio opacada por una alta humedad luego de las lluvias, lo que generará el regreso del calor. Para la tarde se espera una máxima de 32°C.
Junto al calor se pronostica que regresen las fuertes tormentas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y 70%. En tanto, hacia la noche existe la posibilidad de que las lluvias se tornen aisladas, afectando solo a algunas zonas del AMBA.
Se esperan vientos del sur y sureste con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h hacia la noche.
En este sentido, el SMN mantiene el alerta amarilla por tormentas para advertir a la población sobre por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
El tiempo mejorará de forma progresiva hacia el miércoles, con un descenso de la humedad y una clara baja de la temperatura. Durante la madrugada se estima que la mínima será de 17°C que irá en aumento hasta llegar a una máxima de 26°C.
El cielo estará algo a parcialmente nublado, con vientos predominantes de sureste durante toda la jornada, lo que propiciará temperaturas más agradables.
