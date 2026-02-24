Un fuerte temporal azotó al AMBA en plena madrugada: las imágenes más impactantes

temporal amba

La jornada comenzó el cielo parcialmente nublado acompañado por una temperatura de 23.8°C que se vio opacada por una alta humedad luego de las lluvias, lo que generará el regreso del calor. Para la tarde se espera una máxima de 32°C.

Junto al calor se pronostica que regresen las fuertes tormentas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y 70%. En tanto, hacia la noche existe la posibilidad de que las lluvias se tornen aisladas, afectando solo a algunas zonas del AMBA.

Se esperan vientos del sur y sureste con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h hacia la noche.

mapa_alertas

En este sentido, el SMN mantiene el alerta amarilla por tormentas para advertir a la población sobre por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El tiempo mejorará de forma progresiva hacia el miércoles, con un descenso de la humedad y una clara baja de la temperatura. Durante la madrugada se estima que la mínima será de 17°C que irá en aumento hasta llegar a una máxima de 26°C.

El cielo estará algo a parcialmente nublado, con vientos predominantes de sureste durante toda la jornada, lo que propiciará temperaturas más agradables.