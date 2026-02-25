Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 25 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional espera una jornada con buenas condiciones del clima en el AMBA.
Tras dos semanas con inestabilidad, se espera que la semana continúe con buenas condiciones del clima, mientras que las temperaturas tenderán a descender levemente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el miércoles retoman las buenas condiciones del clima, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, con pasajes de cielo parcialmente nublado en la tarde y ligeramente nublado en la noche; mientras que el termómetro rondará entre 16 grados de mínima y 26 de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El jueves, en tanto, tendría cielo parcialmente nublado en la mañana y tarde, pasando a mayormente nublado para la noche; con una mínima estimada en 17 grados y una máxima de 26, en la que se presenta como la jornada más fresca de la semana.
Cerrando la semana, el viernes se anticipa con cielo parcialmente nublado para las primeras horas, pasando a algo nublado desde la tarde. El termómetro oscilará entre 16 y 28 grados.
El fin de semana, todavía con buenas condiciones, se espera con cielo parcialmente nublado y con temperaturas de entre 19 y 30 grados para el sábado; y 21 y 32 grados para el domingo.
