Abrupto descenso de las temperaturas en Buenos Aires tras las lluvias: cuándo vuelve el calor extremo

El fin de semana marcaría el regreso del calor, aunque no agobiante. El sábado se prevé con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a mayormente nublado desde la tarde; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 30.

En tanto, el domingo se presentaría con cielo algo nublado y otro ascenso térmico, con 21 grados de mínima y 32 de máxima.

El día más caluroso llegaría justo para el inicio de la nueva semana que coincide con el regreso de las clases en provincia de Buenos Aires. Es que el lunes tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 21 y 33 grados.

El pronóstico extendido del SMN llega hasta el martes, que se anticipa con cielo mayormente nublado y con marcas térmicas que oscilarán entre 21 y 30 grados.