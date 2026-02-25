Abrupto descenso de las temperaturas en Buenos Aires tras las lluvias: cuándo vuelve el calor extremo
Las recientes precipitaciones hicieron bajar las marcas térmicas y que el calor diera tregua en pleno verano. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibió lluvias y tormentas esta semana en el inicio, y ahora transcurre con un abrupto descenso térmico, aunque el calor no tardaría en regresar, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y su pronóstico del clima.
El organismo nacional prevé una seguidilla de buenas condiciones, desde este miércoles que transcurre con cielo entre algo nublado y parcialmente nublado, acompañado de marcas térmicas de entre 12 grados de mínima y 26 de máxima; haciéndose sentir el descenso.
Del mismo modo, el jueves se espera con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; y todavía algo fresco, con 17 grados para comenzar, y subiendo apenas a 26.
Cómo sigue el clima y las temperaturas en el AMBA y cuándo vuelve el calor
El termómetro podría comenzar a subir a partir del viernes. El SMN anticipa un cierre de fin de semana con cielo parcialmente nublado, con temperaturas estimadas entre 18 y 28 grados.
El fin de semana marcaría el regreso del calor, aunque no agobiante. El sábado se prevé con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a mayormente nublado desde la tarde; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 30.
En tanto, el domingo se presentaría con cielo algo nublado y otro ascenso térmico, con 21 grados de mínima y 32 de máxima.
El día más caluroso llegaría justo para el inicio de la nueva semana que coincide con el regreso de las clases en provincia de Buenos Aires. Es que el lunes tendría cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con temperaturas de entre 21 y 33 grados.
El pronóstico extendido del SMN llega hasta el martes, que se anticipa con cielo mayormente nublado y con marcas térmicas que oscilarán entre 21 y 30 grados.
