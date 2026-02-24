Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 24 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional espera más lluvias y tormentas en el AMBA para la continuidad de la semana.
Las tormentas anunciadas para este lunes por la noche se extenderían a la madrugada del martes, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De esta manera, se prevé una mañana de martes con alivio climático y cielo parcialmente nublado, pero nuevamente tormentas aisladas para la tarde y noche, en una jornada acompañada por temperaturas de entre 20 y 31 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El miércoles retornarían las buenas condiciones del clima, con cielo algo nublado en toda la jornada, con pasajes de cielo parcialmente nublado en la tarde; mientras que el termómetro rondará entre 16 grados de mínima y 27 de máxima.
El jueves, en tanto, tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado para la tarde y noche; con una mínima estimada en 14 grados y una máxima de 25, en la que se presenta como la jornada más fresca de la semana.
Cerrando la semana, el viernes se anticipa con cielo parcialmente nublado para las primeras horas, pasando a algo nublado desde la tarde. El termómetro oscilará entre 16 y 28 grados.
