Desastre en España: se inunda Valencia por fuerte temporal de lluvias en tiempo récord

Además, a través de las redes sociales el Equipo de Voluntarios de la comunidad informó: "Se están registrando precipitaciones de gran intensidad en tormentas estáticas en La Safor, afectando a municipios como Oliva y Gandia".

Desde la Asociación Valenciana de Meteorología informaron que llovieron 103 l/m² en 40 minutos, medidos desde el observatorio de Real de Gandia - CEIP CAES NS Amparo.

"Intensidad torrencial y se mantiene el núcleo estático en la zona. ¡Mucha precaución! Puede subir de golpe el caudal de ríos y barrancos de la zona", advirtieron.

Todas las precauciones son pocas si se tiene en cuenta que hace casi un año se produjo un desastre natural con las inundaciones provocadas por la DANA en Valencia, donde las lluvias y la subida del río inundaron la provincia de Valencia, donde se encuentran las localidades en alerta este lunes.

Al menos 200 personas murieron como resultado de la DANA en 2024, y el daño material a domicilios y comercios todavía pesa en la población.