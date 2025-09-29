Desastre en España: se inunda Valencia por fuerte temporal de lluvias en tiempo récord
Oliva, una localidad de 26.000 habitantes en Valencia, quedó incomunicada por varias horas debido las lluvias que arrastraron hasta los contenedores de basura.
Varias localidades de la Comunidad Valenciana, en el este de España, quedaron incomunicadas este lunes debido a las lluvias y tormentas que azotaron sus caminos. Con el paso de las horas las aguas bajaron porque funcionaron las vías de desagote, pero mientras tanto proliferaron los videos más impresionantes del temporal.
En Oliva, un municipio de 26.000 habitantes ubicado en la provincia de Valencia, los vecinos tuvieron que meterse en sus casas a esperar a que pasae el temporal, pero mientras tanto las calles se volvieron ríos y vieron pasar hasta los contenedores de basura arrastrados por el agua.
En Gandía, a unos 10 kilómetros de Oliva, la población vivió una jornada con lluvias persistentes, inundaciones y cortes de ruta, por ejemplo, el de Bruixes, de les Marjaletes, de l’Aigua Blanca y Canyades, informó el sitio SaforGuia, de España.
Las autoridades de la Comunidad Valenciana anunciaron que el alerta roja se mantendrá hasta la medianoche de este lunes tras reconocer que en la zona céntrica de Oliva "se ha visto colapsado el drenaje natural, pero la circulación del tráfico se ha restablecido rápidamente al dejar de llover".
Además, a través de las redes sociales el Equipo de Voluntarios de la comunidad informó: "Se están registrando precipitaciones de gran intensidad en tormentas estáticas en La Safor, afectando a municipios como Oliva y Gandia".
Desde la Asociación Valenciana de Meteorología informaron que llovieron 103 l/m² en 40 minutos, medidos desde el observatorio de Real de Gandia - CEIP CAES NS Amparo.
"Intensidad torrencial y se mantiene el núcleo estático en la zona. ¡Mucha precaución! Puede subir de golpe el caudal de ríos y barrancos de la zona", advirtieron.
Todas las precauciones son pocas si se tiene en cuenta que hace casi un año se produjo un desastre natural con las inundaciones provocadas por la DANA en Valencia, donde las lluvias y la subida del río inundaron la provincia de Valencia, donde se encuentran las localidades en alerta este lunes.
Al menos 200 personas murieron como resultado de la DANA en 2024, y el daño material a domicilios y comercios todavía pesa en la población.
