Habló el hombre que dejó que su hijo de 7 años maneje su camioneta y pidió "perdón"

Inmediatamente, la Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó el vehículo y le quitó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, ya que el padre del menor es camionero profesional.

nene manejando cañuelas

Tras esto, Matías Vergara habló con Telefe Noticia y se mostró arrepentido. "Asumo mi responsabilidad, me hago cargo, se que está mal. Lo vi al nene que se estaba durmiendo, le dije que me haga compañía y me dijo que estaba aburrido, le dije que maneje un rato, nada más. Fueron dos kilómetros que le soltaba el volante unos segundos", manifestó el hombre.

Al ser consultado sobre las imágenes que se viralizaron, Vergara explicó una complicada historia familiar: "No lo subí nunca a las redes sociales, mi cuñada se lo sacó del celular a su suegra y ahora me extorsiona con eso. Buscan arruinarme la vida".

"La misma mujer que hizo público el video, intentó matar a mi esposa", insistió.