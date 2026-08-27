Caos en la General Paz por un fuerte choque entre dos autos: uno quedó volcado

Dispararon contra un colectivo de la línea 8 en General Paz y Matheu: investigan el hecho

Un gravísimo episodio de inseguridad se registró este miércoles en la intersección de las calles General Paz y Matheu, en la ciudad de Santa Fe, donde un colectivo de la línea 8 fue atacado a tiros.

El violento suceso ocurrió alrededor de las 14:30. En ese momento, la unidad circulaba con aproximadamente diez pasajeros a bordo cuando desconocidos abrieron fuego contra el vehículo de transporte público.

A pesar de la gravedad de la baliza y el impacto que generó la situación, desde el lugar se confirmó que todos los pasajeros se encuentran bien y no sufrieron heridas físicas.

Tras el ataque, el colectivo fue trasladado de inmediato hacia la sede de la Comisaría Octava, donde personal policial y peritos forenses llevarán a cabo las diligencias y peritajes balísticos necesarios para esclarecer el hecho.