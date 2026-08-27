Caos en la General Paz por un fuerte choque entre dos autos: uno quedó volcado
El siniestro vial ocurrió a la altura de Avenida de los Constituyentes, sentido al Río de la Plata. El SAME asistió a 2 personas y las trasladaron a un hospital.
Un impactante accidente ocurrió este jueves en la mañana en la Avenida General Paz: dos autos chocaron y uno de ellos terminó volcado sobre el asfalto. Por este motivo, el tránsito en la zona está cortado y hay grandes demoras.
El accidente ocurrió cerca de las 6 de la mañana a la altura de Avenida de los Constituyentes, sentido al Río de la Plata, en medio de la tormenta que afectó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por causas que aún no fueron establecidas, un Chevrolet y un Toyota chocaron y sus conductores resultaron heridos. Ambos fueron trasladados al Htal Zubizarreta.
En tanto que el tránsito en la General Paz quedó completamente cortado en los dos sentidos, hacia el Río de la Plata y hacia el Riachuelo.
En el lugar trabajaron médicos del SAME para asistir a las personas lesionadas, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos.
Minutos después ocurrió otro choque pero entre un camión y una moto pero a la altura Cabildo sentido Lugones. El accidente dejó al motociclista levemente herido.
Dispararon contra un colectivo de la línea 8 en General Paz y Matheu: investigan el hecho
Un gravísimo episodio de inseguridad se registró este miércoles en la intersección de las calles General Paz y Matheu, en la ciudad de Santa Fe, donde un colectivo de la línea 8 fue atacado a tiros.
El violento suceso ocurrió alrededor de las 14:30. En ese momento, la unidad circulaba con aproximadamente diez pasajeros a bordo cuando desconocidos abrieron fuego contra el vehículo de transporte público.
A pesar de la gravedad de la baliza y el impacto que generó la situación, desde el lugar se confirmó que todos los pasajeros se encuentran bien y no sufrieron heridas físicas.
Tras el ataque, el colectivo fue trasladado de inmediato hacia la sede de la Comisaría Octava, donde personal policial y peritos forenses llevarán a cabo las diligencias y peritajes balísticos necesarios para esclarecer el hecho.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario