Hudson: una mujer quiso huir tras un choque y llevó al otro conductor sobre el capot durante 200 metros
El episodio ocurrió en Hudson y quedó registrado por una cámara. Tras el impacto, la conductora abandonó el lugar. Mirá.
Un insólito episodio de tránsito tuvo lugar en Hudson y terminó con una escena de extrema tensión. Luego de protagonizar un choque, una mujer habría intentado continuar su camino y el conductor del otro vehículo terminó arriba del capot de su auto.
De acuerdo con el relato del hombre, el incidente comenzó cuando la conductora intentó adelantarlo por la derecha mientras circulaban por una curva. Después del impacto, ambos vehículos se detuvieron y el hombre intentó resolver la situación mediante el intercambio de los datos del seguro.
Sin embargo, la situación se complicó cuando, según contó, la mujer decidió volver a poner el auto en movimiento.
Quedó arriba del auto y fue arrastrado
En las imágenes que se difundieron del episodio puede verse al conductor sobre el capot del vehículo. El hombre intenta sostenerse mientras le pide a la mujer que detenga la marcha y se haga cargo de la situación.
“Dame los datos del seguro, llamá a la Policía”, se escucha reclamar al hombre durante la secuencia. La respuesta de la conductora fue: “Venías por el medio”.
Lejos de detenerse, el vehículo continuó avanzando y el hombre permaneció sobre el capot durante aproximadamente 200 metros. Durante ese trayecto tuvo que aferrarse al auto para evitar caer.
Finalmente, la mujer detuvo la marcha y se retiró del lugar. La particular secuencia quedó registrada en video y rápidamente llamó la atención por la violencia de la maniobra y el peligro al que quedó expuesto el conductor tras el choque. El caso volvió a poner en discusión la importancia de detenerse después de un accidente de tránsito, intercambiar los datos correspondientes y dar aviso a las autoridades cuando existen diferencias entre los involucrados.
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