Hudson: una mujer quiso huir tras un choque y llevó al otro conductor sobre el capot durante 200 metros

Lejos de detenerse, el vehículo continuó avanzando y el hombre permaneció sobre el capot durante aproximadamente 200 metros. Durante ese trayecto tuvo que aferrarse al auto para evitar caer.

Finalmente, la mujer detuvo la marcha y se retiró del lugar. La particular secuencia quedó registrada en video y rápidamente llamó la atención por la violencia de la maniobra y el peligro al que quedó expuesto el conductor tras el choque. El caso volvió a poner en discusión la importancia de detenerse después de un accidente de tránsito, intercambiar los datos correspondientes y dar aviso a las autoridades cuando existen diferencias entre los involucrados.