Imprudencia al volante: circuló por Panamericana con el auto destrozado y el capot levantado
El conductor, a bordo de un auto Alfa Romeo rojo, fue filmado por otros automovilistas, quienes se sorprendieron ante la nula visibilidad que tenía el hombre.
Un episodio de extrema imprudencia volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en las autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Un conductor fue filmado mientras circulaba por la autopista Panamericana con el capot de su vehículo completamente levantado, casi sin visibilidad hacia el frente, y las imágenes se viralizaron.
El hecho ocurrió en las últimas horas a la altura de uno de los peajes de la Panamericana, en sentido hacia Pilar. Según consignó el medio local Pilar a Diario, el auto involucrado es un Alfa Romeo rojo que avanzaba por uno de los carriles mientras otros automovilistas registraban la escena con sus celulares, sorprendidos por el riesgo que implicaba la maniobra.
Aunque por el momento no hay información oficial, el vehículo habría quedado en esas condiciones debido a un choque previo.
La situación fue reportada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo que ya analiza el material difundido en redes sociales con el objetivo de identificar al responsable. No se descarta la aplicación de sanciones por conducción peligrosa y por poner en riesgo tanto su propia integridad como la de terceros que circulaban por la autopista.
Desde el organismo nacional reiteran el llamado a la responsabilidad al volante, especialmente en corredores tan transitados como la Panamericana, donde cualquier maniobra imprudente multiplica las posibilidades de un choque en cadena. La investigación continuará en los próximos días para determinar la identidad del conductor y las circunstancias previas al episodio.
Impactante choque en Quilmes: cruzó la calle de un lado al otro, golpeó contra un local y murió
Un vehículo chocó de lleno contra el frente de un local comercial este lunes por la madrugada en un barrio de Quilmes Oeste y la automovilista de 21 años falleció en el instante. La Justicia investiga ahora por qué la conductora, que según quedó registrado en una cámara de seguridad local circulaba a una velocidad mayor de la permitida, perdió el control del auto.
El episodio ocurrió poco antes de las 2 de la madrugada en las inmediaciones del cruce de la avenida Smith con Acha. Las imégenes que quedaron grabadas fueron contundentes: un Peugeot 208 azul, a toda velocidad, cruzó en diagonal la calle, se subió a la vereda y chocó contra el frente de un establecimiento comercial.
Pese a que tanto él como personal del SAME intentaron asistir a la conductora, la joven, identificada como Victoria, había fallecido.
En tanto, el impacto provocó además importantes daños materiales en la estructura del comercio.
Por estas horas, la UFI Nro. 9, a cargo de Claudia Vara, trabajaba para intentar establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar qué provocó que la conductora perdiera el dominio del vehículo en esa esquina de Quilmes Oeste. Como parte del procedimiento, solicitó el traslado del cadáver a la morgue judicial para su correspondiente autopsia.
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