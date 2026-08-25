Imprudencia al volante: circuló por Panamericana con el auto destrozado y el capot levantado

Impactante choque en Quilmes: cruzó la calle de un lado al otro, golpeó contra un local y murió

Un vehículo chocó de lleno contra el frente de un local comercial este lunes por la madrugada en un barrio de Quilmes Oeste y la automovilista de 21 años falleció en el instante. La Justicia investiga ahora por qué la conductora, que según quedó registrado en una cámara de seguridad local circulaba a una velocidad mayor de la permitida, perdió el control del auto.

El episodio ocurrió poco antes de las 2 de la madrugada en las inmediaciones del cruce de la avenida Smith con Acha. Las imégenes que quedaron grabadas fueron contundentes: un Peugeot 208 azul, a toda velocidad, cruzó en diagonal la calle, se subió a la vereda y chocó contra el frente de un establecimiento comercial.

Pese a que tanto él como personal del SAME intentaron asistir a la conductora, la joven, identificada como Victoria, había fallecido.

En tanto, el impacto provocó además importantes daños materiales en la estructura del comercio.

Por estas horas, la UFI Nro. 9, a cargo de Claudia Vara, trabajaba para intentar establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar qué provocó que la conductora perdiera el dominio del vehículo en esa esquina de Quilmes Oeste. Como parte del procedimiento, solicitó el traslado del cadáver a la morgue judicial para su correspondiente autopsia.