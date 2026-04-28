"Cara la jodita": el gobierno de Santa Fe empezó a cobrar $6 millones por las amenazas de tiroteo en escuelas
El padre de uno de los menores que dejó las amenazas de tiroteo en su escuela expresó su sorpresa al recibir la notificación de pago por la "jodita" de su hijo.
Siguiendo el ejemplo de Mar del Plata, el Gobierno de Santa Fe entregó esta semana la primera notificación de cobro de uno de los operativos policiales que fueron desplegados ante la amenaza de tiroteo formulada por varios adolescentes en sus escuelas. La respuesta del padre de uno de los menores fue por demás elocuente tras recibir la "cuenta" por más de $ 6 millones: "Cara la jodita".
Justo después del operativo, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, señaló que la familia tiene cinco días para pagar por los canales adecuados, y que vencido ese plazo los antecedentes se giran a la Fiscalía de Estado.
Según el funcionario, la Policía de Santa Fe le presentó la notificación a "ambos padres de una persona menor de edad identificada como autora de una de estas amenazas", y ahora la familia deberá hacer frente a un pago de $ 6.024.944, que deberán abonar en calidad de responsables solidarios.
"Durante el día se estarán despachando nuevas intimaciones”, añadió.
"Hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos que se despliegan a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos", anunció el funcionario en una conferencia de prensa en la que contó que al momento de recibir el mensaje el padre del menor reaccionó con la expresión: “Cara la jodita”.
Hasta la fecha se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica “más de 70 personas involucradas”, dado que en algunos casos hay más de un autor o más de un adulto responsable.
“A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó.
Santa Fe cobrará $ 250 millones por las amenazas de tiroteo en las escuelas
Fuentes del Gobierno de Santa Fe informaron que el monto total reclamado superaría los $ 250.000.000, que "es una cifra inicial que se irá incrementando, ya que cada nueva validación de la Fiscalía activa el mismo procedimiento”, señaló el ministro.
Cococcioni aclaró que no se trata de multas a las familias por el comportamiento de sus hijos, sino de "una indemnización civil", como
"No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes", insistió el funcionario de Maximiliano Pullaro.
Esto significa que el monto se calculó en función de los recursos policiales afectados en cada operativo: combustible, vehículos, brigadas especializadas -como las de explosivos- y horas de servicio.
“No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, convino el ministro.
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