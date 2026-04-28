Final de la fuga: así cayó la falsa médica que atendía en hospitales de Chaco
Lidia Mabel Ojeda fue arrestada en el partido de Tres de Febrero. Usaba un título robado y había escapado cuando la denunciaron.
Lidia Mabel Ojeda, la falsa médica que era buscada en Chaco, fue detenida en el partido bonaerense de Tres de Febrero, poniéndole fin a una fuga de casi dos semanas. La mujer, de 43 años, está acusada de utilizar un título falso para trabajar como profesional de la salud y atender a pacientes durante varios meses en dos hospitales públicos.
Ojeda había sido denunciada en Chaco por ejercicio ilegal de la medicina luego de que autoridades de uno de los hospitales en los que trabajaba alertaran su falta de capacitación e investigaran sobre su formación. Así descubrieron que realizaba tareas como “médica” de guardia utilizando una matrícula profesional que no le pertenecía.
Cuando el viernes pasado la Policía de Chaco fue a buscarla en su casa con una orden de detención descubrieron que Ojeda se había fugado hacía diez días. Según la información que manejaban los investigadores, se había subido a un micro con destino a Buenos Aires.
Tras su escape, la Justicia emitió su pedido de captura nacional por los delitos de usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina.
Ojeda engañó a todo el sistema de salud utilizando la matrícula MP 6822, perteneciente al doctor Horacio Daniel Vázquez. De esta forma, logró ejercer como médica de guardia desde agosto de 2024 hasta abril de 2026 en el Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi y en el hospital de Presidencia de la Plaza, informó Diario Norte.
Con el título usurpado, la mujer se colocó el guardapolvos y atendió pacientes, recetó medicamentos y firmó diagnósticos sin tener formación ni matrícula habilitante.
Tras el pedido de captura, los investigadores analizaron cámaras de seguridad y la identificaron subiéndose a un micro con destino a Liniers, en la provincia de Buenos Aires. Luego descubrieron que tenía una relación sentimental con un hombre que, en la actualidad, reside en Tres de Febrero.
Finalmente, la detención se concretó en la calle Roberto Lage 888, entre Uruguay y Roque Sáenz Peña, luego de un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones del Chaco y efectivos de la provincia de Buenos Aires.
Ojeda está acusada de usurpación de títulos y honores. Quedó ahora a disposición de la Justicia chaqueña y será trasladada en las próximas horas para declarar ante la Fiscalía de Investigación Penal N°3 del Chaco.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario