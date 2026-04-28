Final de la fuga: así cayó la falsa médica que atendía en hospitales de Chaco

Ojeda engañó a todo el sistema de salud utilizando la matrícula MP 6822, perteneciente al doctor Horacio Daniel Vázquez. De esta forma, logró ejercer como médica de guardia desde agosto de 2024 hasta abril de 2026 en el Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi y en el hospital de Presidencia de la Plaza, informó Diario Norte.

Con el título usurpado, la mujer se colocó el guardapolvos y atendió pacientes, recetó medicamentos y firmó diagnósticos sin tener formación ni matrícula habilitante.

Lidia Mabel Ojeda medica falsa chaco

Tras el pedido de captura, los investigadores analizaron cámaras de seguridad y la identificaron subiéndose a un micro con destino a Liniers, en la provincia de Buenos Aires. Luego descubrieron que tenía una relación sentimental con un hombre que, en la actualidad, reside en Tres de Febrero.

Finalmente, la detención se concretó en la calle Roberto Lage 888, entre Uruguay y Roque Sáenz Peña, luego de un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones del Chaco y efectivos de la provincia de Buenos Aires.

Ojeda está acusada de usurpación de títulos y honores. Quedó ahora a disposición de la Justicia chaqueña y será trasladada en las próximas horas para declarar ante la Fiscalía de Investigación Penal N°3 del Chaco.