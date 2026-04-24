Caso Jeremías Monzón: podrían dictar el sobreseimiento de uno de los menores por ser inimputable
La Justicia de Santa Fe investiga a una adolescente de 16 años y a su madre por el asesinato del chico de 15 años. Hay dos acusados más, pero son menores.
La Justicia de Santa Fe fijó para el lunes 4 de mayo la audiencia en la que podría dictarse el sobreseimiento de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue asesinado en diciembre de 2025 dentro de un depósito abandonado en Santo Tomé.
El acusado en cuestión fue identificado como B.S.V., que tenía 14 años al momento de perpetrar el crimen, o de grabarlo, ya que un video del ataque se volvió viral a los pocos días de asesinato, mientras la Policía de Santa Fe todavía buscaba a la víctima.
Aunque el Congreso de la Nación aprobó en febrero de 2026 un nuevo Régimen Penal Juvenil por el que los menores de 14 años en adelante pueden ser imputados por crímenes, la ley no es retroactiva así que no se puede aplicar a este caso.
La causa está caratulada como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.
"Ya va a quedar terminado el trámite para ese menor, más allá de la audiencia multipropósito mediante la que se concretó un acuerdo para que permanezca bajo medidas de seguridad", explicó Bruno Rugna, abogado de la madre de Jeremías.
El 18 de diciembre pasado Jeremías entró al depósito frente a la cancha de Colón de Santa Fe engañado por su novia, de 16 años, que lo acompañó y lo entregó a los otros dos acusados, que lo apuñalaron y desangraron y abandonaron el cuerpo durante días hasta que la policía lo encontró.
Para ese entonces un video del asesinato ya se había vuelto vira y Romina Monzón, la madre de Jeremías, explicó que sigue online. "Permanentemente denunciamos cuentas que lo suben en TikTok, Facebook, X, Instagram, Telegram y Reddit", afirmó esta semana.
"La situación con la ley penal juvenil vieja es esa: si un menor de 16 años comete un hecho por más aberrante, violento, perverso, grabándose mientras lo hace, torturando a la víctima, ocultando pruebas y generando perfiles falsos para desviar la búsqueda, va a ser sobreseído y ni siquiera va a tener antecedentes penales", expresó la mujer.
Romina también aclaró que "sin embargo, se está observando su conducta con un equipo de salud mental", por lo que está dispuesta a hacer "todo lo posible para que siga siendo controlado de alguna manera".
En la actualidad hay dos detenidas por el crimen de Jeremías: su supuesta novia, llamada Milagros, que tiene 16 años y está alojada en un reformatorio de Rosario, y la madre de ella, que está en una cárcel de mujeres en Santa Fe.
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