Por la ola de frío recortan el suministro de GNC en estaciones de servicio y priorizan el consumo doméstico

El aumento de la nafta obligó a pasarse a GNC

Mientras las calefacciones hogareñas empiezan a caldear el aire subió también la demanda de GNC para autos y otros vehículos particulares, dado el aumento de los precios de la nafta.

En marzo de 2026 se registraron aumentos de hasta un 14% en la nafta, que llegó a $2.162 por un litro de premium mientras el GNC cotizó a $2.025 ese mismo mes.