Por la ola de frío recortan el suministro de GNC en estaciones de servicio y priorizan el consumo doméstico
La restricción se aplicó este martes y alcanza a las estaciones de servicio del AMBA que no tienen contratos de abastecimiento en modalidad "firme".
Apenas bajaron un poco las temperaturas máximas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subió la necesidad de calefaccionar los hogares, por lo que las distribuidoras de gas recortaron el suministro de GNC a las estaciones de servicio para poder cubrir la demanda.
Las compañías Metrogas y Naturgy BAN anunciaron recortes en los suministros de gas natural licuado (GNC) para las estaciones de servicio del AMBA que no tengan firmados contratos de abastecimiento en modalidad "firme", es decir, que no pueden pasarse del monto máximo de gas acordado.
Según informó el sitio Ámbito, la medida comenzó a regir este martes para todas las estaciones de servicio del AMBA y las estaciones que no cumplan tendrán que pagar una multa cuyo valor equivale al precio de un litro de nafta súper por cada metro cúbico excedente.
El presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Pedro González, estimó que el tiempo de duración de la medida "va a ser corto" porque "cuando levante un poco la temperatura, se va a neutralizar y va a volver a lo normal".
Metrogas y Naturgy BAN proveen GNC a unas 800 estaciones del AMBA, de las cuales el 90% tiene contratos de modalidad "firme", lo que se traduce en un suministro de gas natural sin interrupciones, salvo situaciones de fuerza mayor, a un precio mayor que el de las playas cuyo gas se corta apenas bajan las temperaturas.
El aumento de la nafta obligó a pasarse a GNC
Mientras las calefacciones hogareñas empiezan a caldear el aire subió también la demanda de GNC para autos y otros vehículos particulares, dado el aumento de los precios de la nafta.
En marzo de 2026 se registraron aumentos de hasta un 14% en la nafta, que llegó a $2.162 por un litro de premium mientras el GNC cotizó a $2.025 ese mismo mes.
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