Santa Fe: escracharon a un operario de monitoreo haciendo videos para TikTok en horario laboral

El video para TikTok que hacía un operario de monitoreo de Santa Fe en horario laboral

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Desde el municipio confirmaron que el empleado fue apartado de su cargo y que se inició una investigación interna para determinar responsabilidades. Un funcionario comunal señaló que la principal preocupación radica en que no había otra persona cubriendo el turno, lo que implicaba dejar sin control el sistema de seguridad en ese momento.

Sin embargo, el episodio dejó en evidencia serias fallas en el control y la responsabilidad de quienes deben velar por la seguridad.

El caso despertó indignación entre los vecinos, quienes expresaron su malestar ante la falta de control en un área sensible como la seguridad pública.