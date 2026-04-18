Santa Fe: escracharon a un operario de monitoreo haciendo videos para TikTok en horario laboral
El hombre hacia los videos desde su celular, pero dentro de su horario de trabajo. El video viralizó las redes y el operario está siendo investigado por el Municipio.
Un trabajador del área de monitoreo de la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, quedó en el centro de la polémica tras difundirse un video en el que aparece grabando contenido para redes sociales durante su jornada laboral. El hecho involucra a un operario municipal, quien fue captado utilizando su celular para filmar en TikTok en lugar de cumplir con la vigilancia de las cámaras de seguridad.
Tras la viralización del video en las redes, el operario fue separado del cargo y está siendo investigado por el propio Municipio. Un bochorno. "Lo preocupante es que es la única persona que estaba a cargo en el turno para monitorear las cámaras. Y por lo que se vio en el video, está totalmente en otra. Distraído. No estaba cumpliendo con las funciones", anticipó en charla con medios locales, un funcionario comunal.
Según informaron desde el Municipio, la provincia está instalando un nuevo sistema de videovigilancia con inteligencia artificial, con un 90% de avance y más de 400 cámaras.
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y expusieron la situación. En el registro se lo ve sentado frente al puesto de trabajo, pero enfocado en su celular, hablando a cámara. La difusión masiva del contenido derivó en una reacción inmediata por parte de las autoridades locales.
El video para TikTok que hacía un operario de monitoreo de Santa Fe en horario laboral
Desde el municipio confirmaron que el empleado fue apartado de su cargo y que se inició una investigación interna para determinar responsabilidades. Un funcionario comunal señaló que la principal preocupación radica en que no había otra persona cubriendo el turno, lo que implicaba dejar sin control el sistema de seguridad en ese momento.
Sin embargo, el episodio dejó en evidencia serias fallas en el control y la responsabilidad de quienes deben velar por la seguridad.
El caso despertó indignación entre los vecinos, quienes expresaron su malestar ante la falta de control en un área sensible como la seguridad pública.
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