Carlos Nair aseguró que "se va a demostrar" en la Justicia que no hostigó a Zulemita Menem

Tras asegurar que "no entendía bien cómo era el tema" cuando le pusieron el bozal legal, Carlos Nair confirmó que "jamás" hostigó a su hermana Zulemita Menem, y que eso "se va a demostrar en la justicia".

zulemita y menem.jpg

El hijo de Carlos Menem recalcó que “en cuanto empezaron los problemas” salió de Buenos Aires, pero todavía está pendiente la sucesión del expresidente fallecido en 2021, que está "por buen camino a solucionarse".

La denuncia de Zulemita podría poner a Carlos Nair tras las rejas porque tiene antecedentes penales, pero el hijo del expresidente aseguró: “No me complicaría porque de lo que me acusa, no tengo nada anterior", y aseguró que "es una locura" pensar que pueda ir a la cárcel.

El abogado de Nair, Pablo Vidal, explicó que la restricción verbal surgió en 2023, pero que el vínculo entre hermanos "se volvió a fortificar el año pasado y, este año, repentinamente, se reactivó la medida".

“Nosotros tenemos la presunción de que, en el juicio sucesorio de Menem hubo avances en cuanto a los herederos y la partición de los bienes”, remarcó el letrado, e indirectamente hizo alusión a que la sucesión sería un motivo de conflicto.

Además, Vidal explicó que el hostigamiento implica una “sensación de acoso constante y permanente u ofensivo. Si en el medio de un sucesorio, estoy intercambiando cuestiones con mi hermana, porque eso es -su hermana-, en un juicio común y corriente", y reconoció que "los hermanos pueden estar disputando los bienes y otra cosa es que tenga un acto de agresividad”.