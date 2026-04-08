Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de abril
Tras varios días de inestabilidad, por fin saldrá el sol en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Siempre vuelve a salir el sol. Y la prueba de ello es el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 9 de abril, cuando -por fin- el cielo se muestre algo más despejado que en las últimas jornadas y ya sin posibilidades de precipitaciones.
Con temperaturas oscilando entre los 14 y 22 grados, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) gozará de un clima agradable, con algunas nubes que se irán despejando de a poco a lo largo de las horas. En tanto, el viento soplará desde el Sur en el inicio del día, para luego hacerlo desde el Este.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una mejora definitiva de las condiciones tras las lluvias recientes, instalándose un clima seco y agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El viernes 10 cerrará la semana con una jornada de excelentes condiciones meteorológicas y muy baja humedad. El termómetro oscilará entre los 13 y 23 grados, con cielo despejado durante la mañana, pasando a algo nublado por la tarde y noche.
Cabe señalar que el viento soplará predominantemente desde el Norte y Noreste, con velocidades leves de hasta 22 km/h, lo que ayudará a que la tarde se sienta templada.
En tanto, el sábado 11 se espera la continuidad del buen clima, ideal para actividades al aire libre, con un ligero ascenso de la temperatura: la mínima rondará los 16 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 24, haciendo esta jornada algo más templada.
El cielo estará algo nublado durante todo el día, sin ninguna probabilidad de precipitaciones. Finalmente, el viento rotará levemente entre el sector Suroeste y el Este, manteniéndose calmo (hasta 12 km/h).
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