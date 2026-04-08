Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de abril

obelisco

En tanto, el sábado 11 se espera la continuidad del buen clima, ideal para actividades al aire libre, con un ligero ascenso de la temperatura: la mínima rondará los 16 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 24, haciendo esta jornada algo más templada.

El cielo estará algo nublado durante todo el día, sin ninguna probabilidad de precipitaciones. Finalmente, el viento rotará levemente entre el sector Suroeste y el Este, manteniéndose calmo (hasta 12 km/h).