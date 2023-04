No aceptaron ayuda: la dura realidad de los padres de la beba fallecida cerca de Casa Rosada

"Les ofrecimos llevarlos a Centros de Inclusión Social y también, les ofrecimos pagarles un hotel. La realidad es que no aceptaron ninguna de las dos opciones. Nosotros queríamos que fueran a un centro justamente para poder hacerles un acompañamiento más personal, más continuado, más cercano con todos los equipos multidisciplinarios que hay allí, que están formados por psicólogos y asistentes sociales. En cambio, en el hotel están en una habitación y durante el día se van, no existe la posibilidad de estar cerca de ellos si no lo permiten, pero de todos modos ellos rechazaron las dos opciones y prefirieron irse", detallaron desde la entidad gubernamental de Desarrollo Humano.

beba muerta casa rosada.jpg

El doloroso episodio con la beba ocurrió en la madrugada de este sábado, alrededor de las 3 de la mañana en la recova del Palacio de Hacienda, entre las calles Hipólito Irigoyen y Paseo Colón, de acuerdo a lo indicado por la mismísima Brenda, la mujer de 29 años que descubrió a su hija sin pulso dentro de su cochecito, mientras amamantaba a la hermana melliza de la fallecida.

De hecho, además de la melliza de la beba que perdió la vida, Hernán y Brenda tienen otro hijo de aproximadamente 2 años, que ahora se encuentra en situación de adoptabilidad, mientras su hermanita de tres meses quedó en evaluación, en buen estado de salud, y bajo la tutela del Consejo del Menor de la Ciudad de Buenos Aires hasta que la Justicia dictamine cómo proceder.

Ante el fallecimiento de la beba, la Fiscalía Criminal y Correccional 10 quedó a cargo de la investigación, con el fiscal Santiago Vismarra a la cabeza, en la causa caratulada como "muerte dudosa", en tanto se espera el resultado de la autopsia.